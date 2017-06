Tra app e innovazione, maratona di Startup in corso a Digithon

23 giugno 2017- 17:48

Bisceglie (Ba), 23 giu. (Labitalia) - Dall’applicazione per trovare il luogo dei nostri cari al cimitero all’app per acquistare cani e gatti preferiti a due passi da casa, passando dallo skate elettrico per sfrecciare su strada, mare e neve o all’app per trovare un bus per andare in vacanza. Sono queste e tante altre le idee e i progetti che sono emerse dalla seconda giornata di Digithon, la maratona delle idee e delle Startup digitali, voluta da Francesco Boccia, e in corso fino a domenica tra Bisceglie e Barletta in Puglia. Tra oggi e domani saranno 100 le startup che si confronteranno per vincere i premi e le opportunità in palio.“Sono il ceo di Ubirest -spiega Andrea Desai- una startup che ha creato il primo servizio al mondo di geolocalizzazione indoor e outdoor per cimiteri. Immaginate di voler trovare un defunto caro in un cimitero molto grande. Ubirest vi aiuta con una precisione di uno-tre metri a trovare questo luogo di interesse. E’ un app per l’utente. E per i cimiteri e le pubbliche amministrazioni si parla invece -spiega ancora- di un software gestionale, un sistema più complesso ma oltremodo semplice da utilizzare e che serve a registrare i dati dei defunti con relativa foto, posizione e stato. Chiaramente un server in cloud che si occupa di aggiornare ambedue le parti con un meccanismo in real time”. Con questo progetto, spiega Desai, “si punta a valorizzare anche molto quelli che sono i cimiteri monumentali, che ancora in Italia lo sono poco, e permettere anche di conoscere un pezzo di storia”. E Ubirest punta a un mercato dalle grandi potenzialità. “Ad Ubirest -spiega Desai- servirebbero investimenti per un grande ritorno economico. Il mercato è molto grande, abbiamo parlato di sette milioni di euro all’anno solo a Bisceglie, 70 miliardi all’anno sottostimando in tutta Italia e con un piccolo aiuto da parte dei nostri investitori possiamo davvero cambiare il futuro". E con il digitale e le nuove tecnologie si possono rivisitare anche oggetti che possono così avere un’utilità maggiore. “Siamo una startup di Taranto -spiega Christian Gentile, ceo di Psycoboard- e abbiamo brevettato a livello internazionale uno skateboard elettrico in fibra di carbonio, completamente ‘made in Italy’, un mezzo di trasporto smart con cui è possibile anche andare a lavoro, ma non solo. Togliendo le ruote si trasforma in tavola per il mare per farsi trascinare da moto d’acqua e anche in tavola per andare sulla neve”. “E’ uno strumento -aggiunge- che ha una particolarità: ha una batteria al litio che invece di essere integrata, come il cellulare, con un clic si può sfilare e si sostituisce, per continuare la nostra strada. Il prezzo -ha concluso- per il pubblico è di 1.300 dollari e stiamo avendo tantissime richieste ma abbiamo bisogno di risorse e investitori per continuare il nostro ‘viaggio’”. E anche per gli amanti degli amici a quattro zampe novità in arrivo da ‘Digithon’. “La nostra idea -spiega sono Sergio Andres Antonucci e sono il co-founder di Dogscout24- è quella di permettere agli utenti di trovare un cane o un gatto sulla base di diversi criteri, come razza o altro, o anche il territorio vicino a cui abitano. Attraverso un app, al momento disponibile su tablet e smartphone, si può sia cercare il cane o il gatto che mi interessa sia pubblicare l’annuncio in cui si offre l’animale. Il nostro intento -ha concluso- è di stimolare e di aiutare i canili in forma gratuita dando loro la possibilità di mettere gli annunci, dando la possibilità agli utenti di trovare il cucciolo che si vuole senza andare al canile”. Non mancano le idee per rendere più agevoli viaggi e vacanze. “BusRapido.com -spiega Roberto Ricci- è il primo sito di prenotazione per autobus e mini bus con conducente. I gruppi possono confrontare e prenotare su Busrapido il loro bus per i loro viaggi di gruppo confrontando appunto tutti i prezzi, le foto, le recensioni e scegliendo il pulman migliore per il loro viaggio. A differenza di Uber noi abbiamo target diverso noi intercettiamo il target dei gruppi, mentre Uber punta un target individuale”. E non manca chi aiuta a trovare le professionalità da impiegare nella vita di tutti i giorni. “Workapp -spiega Luca Scotto di Workapp- è l’app di prenotazione di un intervento artigiano per un lavoro in casa. Noi, a differenza degli altrì, selezioniamo i worker, gli artigiani, e dopo un lungo periodo di selezione e di verifica, raccogliamo anche il feedback degli utenti sull’esperienza complessiva. Attraverso sia un’applicazione, sia un numero cliente, sia una webapp è possibile trovare un artigiano affidabile di cui vedere il volto prima ancora che possa varcare la soglia di casa”.