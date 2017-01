Tripadvisor annuncia vincitori Travelers’ choice Hotel awards

24 gennaio 2017- 14:24

Premi assegnati alle eccellenze dell’ospitalità mondiale

Roma, 24 gen. (Labitalia) - TripAdvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione di viaggi, ha annunciato i vincitori dei Travelers’ Choice Hotel Awards 2017. I vincitori sono stati decretati sulla base di milioni di recensioni e opinioni scritte in un anno dai viaggiatori di TripAdvisor a livello mondiale. Giunti alla quindicesima edizione, i Travelers’ Choice Hotel Awards hanno premiato oltre 7.607 strutture a livello mondiale con classifiche per 109 Paesi e otto aree geografiche nelle categorie Migliori Hotel, Miglior Hotel di lusso, Migliori Tariffe, Migliori Hotel di piccole dimensioni, Miglior Servizio, Migliori Pensioni e B&B, Migliori Hotel romantici e Migliori Hotel per famiglie. I vincitori dei Travelers’ Choice sono accomunati da un’offerta degna di nota per servizio, qualità e valore. Nonostante il numero di vincitori nazionali sia aumentato passando dai 125 dello scorso anno ai 162 di questa edizione, l’Italia perde per un soffio il primato di nazione più premiata conquistato quest’anno dagli Stati Uniti con uno scarto di 9 vincitori. A livello nazionale, la Toscana si colloca sul podio delle regioni italiane più premiate conquistando la seconda posizione (con 22 hotel premiati e 29 riconoscimenti) alle spalle del Trentino Alto Adige (28 hotel premiati e 34 riconoscimenti). La Campania compete con la Toscana per riconoscimenti ricevuti (29) ma si posiziona sul terzo gradino per numero di strutture vincitrici (20).“La Toscana occupa anche quest’anno un ruolo di spicco nelle classifiche nazionali e internazionali dei Travelers’ Choice Hotel Awards 2017 riscuotendo il plauso dei viaggiatori di tutto il mondo che hanno apprezzato le strutture della regione”, ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “I vincitori, decretati sulla base dei giudizi espressi dalla nostra community, possono essere davvero orgogliosi dei riconoscimenti ricevuti e possono essere di ispirazione per i viaggiatori in cerca di spunti per i prossimi viaggi prenotabili a ottimi prezzi su TripAdvisor”, ha aggiunto.“L’apprezzamento della Toscana che emerge da questo riscontro sulle recensioni - ha affermato Stefano Ciuoffo, assessore al Turismo della Regione Toscana - non può che farci piacere e confermare la cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità della nostra regione che come istituzione lavoriamo per promuovere e valorizzare ma che parte in primo luogo dai titolari stessi delle strutture che sono i primi testimonial di loro stessi e il nostro compito è quindi quello di supportarli. La quantità di ‘titoli’ nelle varie ‘categorie’ dimostra la variegata offerta toscana per ogni tipo di turista e questa diversificazione dell’offerta è la strada che abbiamo preso da tempo”.Nella Top 10 dei Migliori Hotel di lusso in Italia il Portrait Firenze si è posizionato sul primo gradino del podio, secondo in Europa e quinto nel mondo, mentre nella Top 10 dei Migliori Hotel la struttura fiorentina ha conquistato la medaglia d’argento a livello nazionale, posizionandosi quinto nel Vecchio Continente e sesto nel mondo.“Siamo molto felici che i valori fondanti del nostro brand Portrait quali la semplificazione dell’organizzazione interna, che vede un forte abbattimento delle gerarchie, e il grande lavoro di squadra e comunicazione portato avanti a tutti i livelli, siano riusciti a dar vita a un servizio totalmente tailor made, così apprezzato dai nostri ospiti. Siamo davvero molto orgogliosi di un riconoscimento così prestigioso. Il team del Portrait Firenze e io ringraziamo tutti di cuore”, ha dichiarato Valeriano Antonioli, Ceo della compagnia Lungarno Collection. È una new entry a rappresentare l’Italia nel mondo nella categoria Migliori Hotel: il Turin Palace Hotel di Torino, che conquista la terza posizione a livello mondiale (secondo in Europa e primo nei confini nazionali). L’Hotel, descritto da un viaggiatore di TripAdvisor come “una vera e propria eccellenza in termini di ospitalità e di comodità”, sorge all’interno di un palazzo del 1850 e ha subito recentemente un importante restauro che ne ha però preservato il fascino. Precedono il torinese nella top 10 globale dei Migliori Hotel il Mandapa, A Ritz-Carlton Reserve a Budup in Indonesia (2°) e l’Aria Hotel Budapest a Budapest (1°).Ma il miglior hotel al mondo, sebbene non il più costoso, è l’Aria Hotel Budapest di Budapest: ha una tariffa media a notte pari a 270 euro, decisamente inferiore rispetto ai 324 euro della tariffa media degli altri hotel premiati in tutto il mondo nella stessa categoria.