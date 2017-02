Tutti pazzi per il vintage, alla Leopolda design e nuovi trend

3 febbraio 2017- 10:32

Firenze, 3 feb. (Labitalia) - Si è appena conclusa alla Stazione Leopolda, a Firenze, l’edizione n.29 di Vintage Selection. Il salone-evento per la moda, il design e la cultura vintage di qualità ha riscosso feedback decisamente positivi, sia da parte degli operatori del settore, sia degli appassionati intervenuti nei cinque giorni della manifestazione. L’apprezzamento del pubblico ha riguardato l’offerta di capi e accessori che hanno fatto la storia della moda, resi protagonisti dai circa 60 espositori di questa edizione, ma anche l’atmosfera energica - con interessanti input culturali e creativi - e il ricco programma di eventi speciali. Il salone si è animato sulle note di 'Vintage Selection. Let’s dance!', il tema di questa edizione dedicato alla Disco Dance - grande stagione della musica e della moda degli anni Ottanta - e legato a 'Pitti Dance Off', motivo-guida di Pitti Immagine Filati 80, che si è svolto in contemporanea alla Fortezza da Basso. Nei cinque giorni di apertura al pubblico, Vintage Selection ha registrato una notevole affluenza, in linea con la scorsa edizione invernale, con numeri in aumento per quanto riguarda gli operatori specializzati - stilisti, designer e uffici stile delle grandi maison di moda - intervenuti maggiormente nei primi due giorni della manifestazione, che hanno registrato un nuovo record di partecipazione. Il loro interesse si è manifestato soprattutto nei confronti della maglieria con filati leggeri, estivi, e degli accessori design anni ’80 e ’90 di fashion icon come Jean Paul Gaultier, Comme Des Garçons e Issey Miyake. Grande interesse anche da parte del pubblico di appassionati e collezionisti vintage, che si sono ritrovati soprattutto nel week-end, che hanno confermato ancora una volta il ruolo della manifestazione come riferimento per il vintage a livello internazionale.“Quella che si è appena conclusa - afferma Agostino Poletto, amministratore unico di Stazione Leopolda - è stata una bella edizione di Vintage Selection. Il salone si conferma stagione dopo stagione un fondamentale laboratorio di ricerca per i più importanti fashion designer e uffici stile a livello internazionale, a Firenze per Pitti Filati 80. E quella con il salone, come abbiamo potuto vedere anche dal tema comune, è una sinergia che si sta consolidando sempre di più. E poi, con un record assoluto di partecipazione a questa edizione, abbiamo riscontrato un pubblico di addetti ai lavori attento a scovare veri e propri pezzi cult e di design; anche gli appassionati hanno dimostrato la loro qualità e preparazione e si sono fatti coinvolgere nel ricco programma di eventi collaterali sulla cultura vintage e sulle sue mille declinazioni lifestyle”. Il pubblico di Vintage Selection ha infatti molto apprezzato il ricco calendario di eventi proposti. In particolare, la serata I love Disco (sabato sera) e il medley di coreografie su dj set anni 80, realizzato dall’associazione culturale Tuballoswing. Ultimo ma non ultimo, grande successo per le mostre-installazioni Vintage Passenger e Disco Parade, rispettivamente alla Fortezza da Basso e alla Stazione Leopolda: la prima, ispirata al viaggio, tema dello Spazio Ricerca, ha puntato i riflettori su una selezione di collezioni in scena a Vintage Selection. 'Disco Parade' ha invece raccontato l’abbigliamento disco degli anni’80 e ’90, attraverso 20 sorprendenti outfit. La prossima edizione di Vintage Selection andrà in scena nei giorni di Pitti Immagine Filati n.81 (28-30 giugno 2017) alla Fortezza da Basso.