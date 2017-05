Udine: Boeri confermato presidente giovani imprenditori Confindustria

12 maggio 2017- 15:15

Udine, 12 mag. (Labitalia) - Davide Boeri, 35 anni, amministratore unico e socio di maggioranza di Cromo Friuli srl di Lauzacco (lavorazioni meccaniche e trattamenti galvanici), laureato in economia, è stato confermato per il triennio 2017-2020 presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine."Voglio in primo luogo ringraziare Matteo Tonon, il nostro presidente, e tutto il consiglio dei Giovani uscente per aver intrapreso due anni fa questo meraviglioso percorso insieme, ricco di momenti intensi e frenetici, durante i quali -evidenzia Boeri- sono state sviluppate un gran numero di attività. Abbiamo fatto squadra, abbiamo fatto rete, raccolto informazioni, assorbito nozioni, scambiato opinioni, vissuto esperienze che hanno fatto crescere e migliorare prima di tutto noi stessi e, di riflesso, le nostre aziende".A tale riguardo, il presidente del Gruppo giovani imprenditori di Udine, supportato dalla testimonianza di alcuni componenti del consiglio direttivo, ha ricordato come l’interscambio di opinioni e di esperienze, anche formative, sia stato il filo conduttore delle 100 attività e iniziative promosse dal Gruppo nell’ultimo biennio tra visite aziendali, gemellaggi, incontri con il personaggio, partecipazioni a consigli direttivi e consigli nazionali, progetti con scuola e università, incontri di formazione per giovani imprenditori e viaggi studio internazionali, l’ultimo dei quali, ad aprile, a New York.