Umana Derga academy, alla ricerca di giovani sviluppatori di innovazione

29 gennaio 2018- 13:16

Venezia, 29 gen. (Labitalia) - L'area specialistica Ict di Umana, agenzia per il lavoro che conta 130 filiali in tutta Italia, e Derga Consulting, società di consulenza dell’ecosistema di aziende partner Sap che da oltre 20 anni supporta le imprese nel processo di innovazione e digitalizzazione, hanno attivato l’Umana Derga Academy, avviando la selezione per 30 giovani brillanti neolaureati in tutto il territorio nazionale.Sono gli innovation consultant, figure strategiche per le aziende che guardano all’automazione dei processi operando con architetture ad alto indice di innovazione. Incarnano le competenze e le nuove professioni digitali affacciandosi sul mercato del lavoro e, ancora poco presenti, si rivelano preziosi e ricercatissimi. Nello specifico, a costituire un ampio bacino di ricerca nel mondo dell’Ict sono i consulenti Sap Erp (enterprise resource planning) che modellano i sistemi gestionali delle imprese e sono in grado di gestire e integrare i processi di business (in realtime) attraverso la predisposizione e il governo di algoritmi su sistemi complessi. I candidati ideali sono dei neolaureati in Ingegneria gestionale, Economia, Economia e commercio, Statistica ad indirizzo aziendale e/o facoltà con indirizzi attinenti alla gestione e consulenza aziendale. Saranno avviati a un innovativo percorso formativo preassuntivo, al fine del quale, potranno governare i principali strumenti della piattaforma di sviluppo software nelle architetture di riferimento all’interno delle aziende clienti.In dettaglio, l’Academy Umana-Derga, che prenderà avvio il 26 febbraio, prevede un percorso formativo gratuito di 240 ore, sviluppato su aspetti di natura tecnica con casi di studio di tipo didattico, ma basati su problematiche reali. L’obiettivo del corso è quello di introdurre i partecipanti alla soluzione Sap Erp e di fornire le informazioni necessarie per la conoscenza dei processi e delle funzionalità incluse. Il percorso formativo si svolgerà in provincia di Venezia e in parte nel prestigioso e suggestivo contesto dell'Antica scuola del vetro Abate Zanetti, nell’isola di Murano, a Venezia, inserendosi quale singolare variante esperienziale nell’ambito della rodata programmazione dei corsi Umana. Gli spazi dell’antica fucina del vetro artistico veneziano della scuola muranese, ospiteranno dunque una nuova fucina, quella per i giovani talenti dell’Ict. Affiancati a una formazione di tipo tecnico sulla tecnologia, saranno erogati dei moduli di tipo trasversale denominati 'soft skill' su tematiche di team building, comunicazione e problem solving. I candidati all’Academy sono giovani laureati con buona conoscenza della lingua inglese. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di una seconda lingua straniera come ad esempio il tedesco. La ricerca è estesa in tutta Italia ma le aree di riferimento per la selezione sono: Bologna, Bolzano, Modena, Milano, Padova, Trento, Venezia.