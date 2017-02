Umana Fashion Weeks, al via selezione per oltre 250 profili in tutta Italia

20 febbraio 2017- 10:42

Roma, 20 feb. (Labitalia) - Sono da oggi on line sul sito www.umana.it/fashion-weeks/ le oltre 250 posizioni ricercate nell’ambito del retail, della produzione e del corporate nel settore moda e lusso per la campagna Umana Fashion weeks, due settimane (fino al 6 marzo) dedicate al recruiting su tutto il territorio nazionale. In concomitanza con la settimana della Moda di Milano e la presentazione delle nuove collezioni, Umana ha avviato una ricerca su vasta scala, attivata e gestita dall’area specialistica moda-lusso, per far fronte alle esigenze di reclutamento di professionalità delle imprese del settore. Nello specifico, alcune delle figure ricercate: visual merchandiser in store; addetti al customer service estero; sales assistant madrelingua russa, assistenti ufficio schede tecniche, sales assistant full time e part time, store manager, addetti all’amministrazione del personale, addetti vendite part time, venditori di showroom, sales assistant madrelingua cinese, addetti alle distinte base, addetti al back office commerciale -lingua tedesca, addetti alla cassa full time-boutique lusso, tecnico prodotto calzatura-boutique lusso, addetti al montaggio, addetti al taglio, addetti al finissaggio, addetti al controllo qualità, addetti alla manovia.