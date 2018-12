17 dicembre 2018- 16:02 Umbria: Amelia, in sito ex pastificio Federici nascerà esposizione arredi giardino

Terni, 17 dic. (Labitalia) - Finisce l’era Federici e comincia l'era Talenti per riportare sviluppo economico e sociale nel territorio amerino, in Umbria. Sono infatti iniziati i lavori di bonifica dello stabilimento dello storico Pastificio Federici, ad Amelia (Terni), acquisito dall’azienda Talenti in occasione di una recente asta fallimentare del Tribunale di Terni con un esborso di 850 mila euro, più del doppio della base d’asta, dopo un testa a testa con una cordata di imprenditori locali.Al posto dell’attuale vegetazione che ha inghiottito il sito in totale stato di abbandono e degrado, un tempo motore dell’economia locale, sorgerà una grande esposizione, produzione e commercializzazione di arredi da giardino. Si tratta di un progetto innovativo e all’avanguardia che riguarda l’intera superficie di circa 80.000 mila metri quadri, di cui circa 20.000 coperti, per un investimento di circa 5 milioni di euro. Il piano prevede il trasferimento dell’attuale sede dell’azienda entro 12 mesi con la realizzazione di una nuova sede logistica, di uno showroom di 2.000 mq e di una nuova area dedicata agli uffici, il tutto all’insegna della vita all’area aperta con un occhio di riguardo verso il benessere dei dipendenti. E' prevista la costruzione di una palestra, un campo da tennis, uno da pallavolo e un altro da pallacanestro, un’area per i bambini dei dipendenti, una zona beauty e una zona relax.Ma non solo: il progetto di Talenti, come già annunciato a seguito di accordi tra il presidente dell’azienda e il primo cittadino di Amelia, prevede la collaborazione con l’amministrazione comunale e altre realtà artigianali della zona per sviluppare sinergie anche in altri settori, in primis quello agroalimentare, creando nuove opportunità di crescita e promozione del territorio. In particolare, su gran parte del terreno sorgerà un’azienda agricola, in un’area già 'battezzata' la Collina Talenti con produzione di olio e altri prodotti tipici locali, firmati Terre Talenti. “La vicenda dell’ex pastificio, in quanto edificio in totale stato di abbandono e ferita per la nostra città, destava da tempo preoccupazione. Siamo quindi orgogliosi e contenti che un’eccellenza nel settore del design, come la Talenti, fiore all’occhiello del made in Italy nel mondo, e in questo caso 'made in Umbria', abbia deciso di trasferire la propria sede nel nostro Comune. Questo è per noi un motivo di grande prestigio e visibilità a livello internazionale, ma è anche un’opportunità di rilancio grazie al progetto che realizzerà l’azienda e che ci vede impegnati in prima linea, per la prospettiva nel lungo termine di collaborare su più livelli, generando un virtuoso indotto non solo economico, ma anche turistico e agroalimentare”, ha dichiarato recentemente il sindaco di Amelia, Laura Pernazza. “Si tratta di un importantissimo investimento che ci permette di sviluppare ulteriormente la nostra attività sia sul mercato italiano ma soprattutto su quello mondiale”, ha affermato Fabrizio Cameli, fondatore e presidente di Talenti. “Grazie a una nuova struttura - ha continuato Cameli - saremo in grado di ampliare la nostra produzione per far fronte alla crescente richiesta sia nel residenziale che nel segmento contract e hospitality. Ci aspettiamo, inoltre, una forte crescita anche delle esportazioni grazie a una presenza capillare con oltre 400 rivenditori in 47 paesi. Ma non solo: attraverso questa acquisizione puntiamo, inoltre, a ridare vitalità a tutta l’area industriale e artigianale di questa zona, allargando la produzione anche al settore agroalimentare con notevoli benefici per il rilancio occupazionale di questa nostra meravigliosa Regione”.