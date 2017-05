Un film sullo chef che ha rivoluzionato la cucina italiana, a Cannes preview di 'Gualtiero Marchesi - The Great Italian'

22 maggio 2017- 13:49

Roma, 22 mag. (Labitalia) - In occasione della 70ma edizione del Festival di Cannes, S.Pellegrino (acqua ufficiale del Festival) ha reso omaggio allo chef Gualtiero Marchesi, icona internazionale della cucina d’autore e noto per essere il 'fondatore' della nuova cucina italiana, presentando l’esclusiva preview di 'Gualtiero Marchesi - The Great Italian', un film dedicato ai traguardi raggiunti dal Maestro nel corso del suo importante percorso professionale. Marchesi è riconosciuto per aver continuamente saputo reinventare il proprio stile in cucina, armonizzando l’innovazione con la tradizione, diventando uno degli chef più influenti della sua generazione. E il film propone le più emblematiche esperienze e i ricordi del grande chef, molti dei quali coinvolgono celebri cuochi di oggi che hanno lavorato al suo fianco. Gualtiero Marchesi è infatti noto non solo per essere uno chef di calibro assoluto ma anche per essere stato il principale mentore di alcuni fra i più noti chef italiani fra cui Andrea Berton, Carlo Cracco, Enrico Crippa, Paolo Lopriore, Davide Oldani e molti altri ancora. E’ poi andato oltre, studiando e sviluppando l’arte del finedining attualizzandola in Italia.In particolare, il film mette in luce il tema della mentorship, ovvero la capacità di trasmettere il sapere, dando vigore al talento di tanti giovani chef e indirizzandoli verso una carriera di successo, come dimostra il percorso di molti ex allievi del Maestro, protagonisti oggi di un panorama gastronomico di eccezionale ricchezza, interpreti di una cucina in evoluzione la cui qualità e contemporaneità è riconosciuta a livello internazionale. Un tema, quello della mentorship, più volte sviluppato nelle iniziative che vedono S.Pellegrino protagonista della scena gastronomica internazionale. Prima fra tutte la competizione dedicata ai giovani talenti che, da tutto il mondo, si sfidano ogni anno per conquistare il prestigioso titolo di S.Pellegrino Young Chef.“Siamo orgogliosi di aver presentato l’anteprima del film - ha commentato Enrico Dandolo, vicepresidente della Fondazione intitolata a Gualtiero Marchesi - proprio a Cannes dove sono state girate nuove scene e inserite nel film. Il film sarà ufficialmente presentato in autunno in Italia. Alla premiere seguirà un road show internazionale a partire da ottobre che inizierà negli Stati Uniti”.