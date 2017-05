Un ponte tra imprese italiane e Cina con fiera internazionale MSR Expo

8 maggio 2017- 14:00

Firenze, 8 mag. (Labitalia) - Nuovo appuntamento con lo sviluppo estero per le imprese italiane. Anche quest’anno la provincia del Guangdong, il più ricco polo commerciale nel sud della Cina continentale, ospita la fiera internazionale 21st Century Maritime Silk Road International Expo di Dongguan, una manifestazione che stimola lo sviluppo di nuove relazioni economiche e apre le porte allo scambio con l’Italia, godendo di una vetrina eccezionale che accoglie circa 230 mila visitatori all’anno.In vista della quarta edizione del MSR Expo, che si terrà dal 21 al 24 settembre 2017 a Dongguan, la delegazione cinese, composta da istituzioni ed imprese, incontrerà il 17 maggio, a Firenze, le aziende italiane interessate a promuovere i settori del food, del turismo e della cultura in Cina.L’evento 'H Ireo MSR Expo Padiglione Italia', organizzato da Punto Zero International, specializzata nell’organizzazione di eventi internazionali e nei rapporti commerciali in Cina, e patrocinato dalla Camera di commercio Italo Orientale, si pone come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo commerciale favorito dalla manovra strategica One Belt One Road, lanciata nel 2014 dal presidente Xi Jingping.Aziende, associazioni e imprenditori italiani, interessati agli scambi con l’Oriente e a partnership commerciali con i Paesi della via della seta avranno modo di conoscere maggiori opportunità di business e di proporre meglio la loro offerta, grazie al supporto burocratico e commerciale degli organizzatori del Padiglione Italia all’MSR Expo. A partire dalle 15.30, durante la presentazione del business meeting verrà mostrato il video di presentazione dell’MSR Expo 2017 e introdotte le modalità di partecipazione gratuita alla fiera di settembre che comprende iscrizione, stand standard e quattro notti in camera doppia per tutti gli espositori. Il Padiglione Italia ha esordito lo scorso anno all’MSR Expo 2016 e ha riscosso un enorme successo che ha visto la partecipazione di ben 63 aziende espositrici provenienti da tutto il territorio italiano, in rappresentanza delle eccellenze dei settori food, beverage e cultura. La manifestazione fieristica ha attratto più di 1500 espositori e buyer provenienti da 73 Paesi stranieri e quest’anno si appresta ad accogliere ancora più adesioni.“L’MSR Expo -spiega Sabrina Pistolato, responsabile del Padiglione Italia e general manager di Punto Zero International- si propone di promuovere le infrastrutture, lo sviluppo economico commerciale, il turismo e i progetti di cooperazione culturale tra Guangdong e i Paesi lungo la Via della Seta marittima, attraverso l’esposizione di prodotti tipici di qualità Per le imprese italiane si tratta di un’opportunità unica per esporre e commercializzare i propri servizi e prodotti, aumentare il valore di importazione ed esportazione, relazionandosi con un mercato internazionale e fortemente produttivo".