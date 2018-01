Una linea di accessori da uomo ispirata a Pietro Mascagni

12 gennaio 2018- 14:11

Roma, 12 gen. (Labitalia) - Pietro Mascagni non è solo un notissimo compositore e direttore d’orchestra le cui opere sono ancora oggi eseguite nei teatri di tutto il mondo. Uomo di rara bellezza, era dotato di un suo stile personale ricercato e originale. Amato dalle donne, invidiato dagli uomini per la sua fama e la sua originalità, ha letteralmente creato uno stile: sceglieva accessori, inventava acconciature, esibiva comportamenti a volte provocatori. Tutto questo - abbinato alla grande notorietà di compositore e musicista - ha fatto di lui, per i suoi contemporanei, un esempio da ammirare, criticare, emulare. Come la sua musica, così, anche il suo stile ha valicato i limiti del tempo e, con il linguaggio dei nostri giorni, possiamo definirlo un trend setter e influencer ancora straordinariamente attuale. Ora, il suo gusto raffinato ed eccentrico rivive in una capsule collection di accessori da uomo fatta di gilet, gemelli, borse da viaggio, pochette e foulard. La collezione, che verrà presentata al Grand Hotel Plaza, a Roma, nell’ambito del calendario di AltaRoma, è nata per volontà del Comitato promotore Maestro Pietro Mascagni, e ricrea il suo stile inconfondibile attraverso accessori di abbigliamento particolari, realizzati da aziende italiane di grande artigianalità e qualità. Ogni oggetto della collezione è ispirato a quelli indossati dal Maestro, riprendendo un suo 'way of life', sempre in viaggio e alla ricerca di innovazioni e spunti interessanti. I colori, le sete e i disegni degli accessori sono tutti stati studiati e ideati dal Comitato per la Pietro Mascagni Capsule Collection. L’etichetta e il packaging di ogni prodotto, preparato su misura e in esclusiva, è siglato dalla firma del compositore. Anche la scelta della location non è casuale: l’Hotel Plaza di Roma è stato la sua casa per 17 anni, e l’evento si terrà nella sala in cui ancora oggi si trova il pianoforte grancoda del Maestro, su cui Mascagni studiava e componeva le sue opere.