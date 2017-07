Una 'sera d'estate' con Massimo Bottura a Civitella del Tronto

5 luglio 2017- 17:09

Teramo, 5 lug. (Labitalia) - 'Metti una sera d’estate' con Massimo Bottura. Lo chef e proprietario dell’Osteria Francescana di Modena, tre stelle Michelin, al secondo posto della World 50 best restaurant list, sarà il protagonista di un evento unico nel suo genere, in programma nella Fortezza di Civitella del Tronto (Teramo), venerdì 7 luglio. Un evento di beneficenza promosso dall'associazione Agave Onlus per una raccolta fondi a sostegno delle sue attività. La cena stellata, infatti, contribuirà a un progetto iniziato tre anni fa, dedicato alla formazione in ambito lavorativo dei ragazzi disabili: stage assistiti da tutor in ambienti protetti grazie a specifiche convenzioni con i Comuni di Civitella e Sant’Egidio, che hanno consentito ai ragazzi di prestare la loro opera in strutture pubbliche idonee ad offrire percorsi formativi.Ma l'evento è stato reso possibile anche grazie al rapporto speciale con l'Abruzzo di Davide Di Fabio, secondo chef di Bottura nella brigata di cucina della Francescana, originario di Bellante. A prodigarsi per l’organizzazione lo storico ristoratore di Civitella, Daniele Zunica, presidente regionale di Assoturismo-Confesercenti Abruzzo, che ha sensibilizzato lo chef per contribuire al rilancio dell’immagine del territorio dopo il terremoto. Un filo conduttore fra cucina, cultura, solidarietà e territorio, dunque, lega le tante facce di questo evento. Agave Onlus, fondata nel 2007 a Sant’Egidio alla Vibrata, con lo scopo di dare autonomia e di migliorare le aspettative relazionali dei bambini e ragazzi disabili e delle loro famiglie, non è nuova ai rapporti con il mondo dell’arte. “Siamo sempre più convinti - afferma la presidente dell’associazione, Loredana Fanini - che la creatività, attinente al mondo della musica, del teatro e della arti in genere, costituisca di per sé un'operazione terapeutica per arricchire il bagaglio esistenziale dei ragazzi dell’Agave”. Non poteva mancare, quindi, una mostra d’arte contemporanea legata al tema della serata, 'Sensory Path': una personale di Mariano Moroni curata da Silvia Pegoraro con una scultura di grande impatto emotivo, la Liquid Tower, già esposta all’Orto Botanico di Brera con l’Università di Milano e Interni Magazine al Fuori Salone 2017.Dopo la cena, alle 23,30, nella piazza del Cavaliere, il concerto ad ingresso libero 'Kostabeats', che vedrà esibirsi la formazione d’eccezione di Tony Esposito & Mark Kostabi, cui si affiancheranno per una jam session finale anche altri musicisti che hanno aderito all’iniziativa benefica: Greesi Desiree Langovits, Gemma Pedrini, Laura Nasini, Massimo Di Matteo, Piero Tartarelli e Marco Galanti.Prima del concerto, alle 22, sempre in piazza del Cavaliere, la proiezione del film 'My Italy' di Bruno Colella, che ha ricevuto il Premio speciale al Festival del Cinema di Montreal e una menzione speciale ai Nastri d’Argento 2017. Saranno presenti, oltre al produttore Angelo Bassi, alcuni tra i protagonisti della pellicola: Mark Kostabi, Tony Esposito, Achille Bonito Oliva e lo stesso Bruno Colella, regista e attore.