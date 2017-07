Una startup della Sapienza nell'olimpo delle quattro ruote

18 luglio 2017- 13:37

Roma, 18 lug. (Labitalia) - Una startup della Sapienza nell’olimpo delle quattro ruote. Fondata alla fine del 2009 nei laboratori del dipartimento di Ingegneria civile edile e ambientale della Sapienza, SiSTeMA è il principale centro di sviluppo tecnologico del gruppo Ptv (Planung transport verkehr) nel campo degli Its. Il centro realizza software per l'infomobilità e piattaforme per il monitoraggio e la previsione del traffico e si può considerare come uno degli esperimenti di trasferimento tecnologico più riusciti nell’arco degli ultimi anni in Italia.“Il successo di Ptv SiSTeMA sta sia nella qualità, che nei numeri - afferma Guido Gentile, docente di Ingegneria dei Trasporti alla Sapienza e presidente del consiglio di amministrazione dello spinoff- ma la nostra maggior soddisfazione è quella di dare una grande occasione di crescita professionale all’interno di un gruppo internazionale a tanti giovani cervelli senza che debbano lasciare il nostro Paese".E' la prima iniziativa della Sapienza che in 6 anni è riuscita a passare da start up, con pochi ricercatori, a più di 30 dipendenti a tempo pieno, di cui due terzi provenienti dall’ateneo e la maggior parte dei quali ha un PhD. A oggi il fatturato di SiSTeMA ha superato i 3 milioni di euro annui e dopo l’acquisizione del gruppo Ptv, presumibilmente continuerà a crescere.Lo scopo della Sapienza nel supportare le start-up è soprattutto quello di creare opportunità per il trasferimento tecnologico. "In relazione all’acquisizione di SISTeMA da parte di Ptv -prosegue Gentile- è fisiologico che la fase di spin off accademico sia limitata nel tempo; infatti l’università deve dare l’opportunità anche ad altre ricerche di evolversi in prodotti e servizi di alto valore aggiunto”.La vendita del 10% di SISTeMA da parte della Sapienza a Ptv Group costituisce una buona opportunità sia per il 'marchio' Sapienza che ha dato origine a un’idea innovativa, sia per il gruppo acquirente che può vantarsi di avere al suo interno un team di specializzati e ricercatori provenienti da un ateneo tra i più prestigiosi in Europa.