Unione associazioni semolieri dell'Ue, Emilio Ferrari nuovo presidente

30 maggio 2017- 16:24

Per il biennio 2017-2018

Uzwill, 30 mag. (Labitalia) - Emilio Ferrari, della Barilla G e R Flli spa, sarà il nuovo presidente dell’Unione delle associazioni dei semolieri dell'Ue per il biennio 2017-2018. L'elezione, su proposta di Italmopa, Associazione industriali mugnai d’Italia, è avvenuta nel corso dell’assemblea generale annuale dell’Unione, svoltasi a Uzwill. L'Unione delle associazioni dei semolieri dell’Ue rappresenta l’industria europea della prima trasformazione del frumento duro per la produzione di semole destinate essenzialmente all'industria pastaria, ma anche alla produzione di pane di grano duro e di cous-cous. Nel corso dell’assemblea generale, i semolieri europei hanno effettuato una prima valutazione delle prospettive del raccolto mondiale di frumento duro 2017, che, considerata la prevista riduzione dei raccolti in Europa ed, in particolare, in Italia, Canada e Stati Uniti, dovrebbe far registrare una diminuzione dei volumi produttivi. Complessivamente, l’offerta globale di frumento duro dovrebbe situarsi su livelli record, tenuto conto del livello elevato delle scorte di inizio campagna.