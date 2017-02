Università Salento, intesa con Laica per ricerca e formazione

7 febbraio 2017- 15:54

Lecce, 7 feb. (Labitalia) - Oggi è stato presentato il protocollo d’intesa tra l'Università del Salento e Laica, Libera associazione delle imprese e delle professioni del Salento, sottoscritto con l’obiettivo di mettere in relazione il mondo dello studio e della ricerca universitaria con quello delle imprese, delle professioni e del lavoro. Di durata triennale, l'accordo impegna le parti a promuovere iniziative comuni nei settori industria, commercio, artigianato, agricoltura e professioni, tra le quali: organizzazione di attività di stage e di sperimentazione anche per la stesura di elaborati di laurea, progetti o tesi di dottorato di ricerca. E ancora: analisi dei fabbisogni formativi delle imprese e del territorio, con l’obiettivo di una maggiore rispondenza dei percorsi formativi alle esigenze del mondo produttivo e del lavoro e all’eventuale realizzazione di iniziative didattiche nell’ambito dell’apprendimento permanente; organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari, workshop e tavole rotonde con scopi formativi; promozione di attività di interesse comune attraverso reti nazionali e internazionali; costituzione di partenariati per la presentazione di progetti in ambito comunitario, nazionale o regionale.Le parti, inoltre, metteranno reciprocamente a disposizione, sulla base delle specifiche esigenze di volta in volta definite, risorse logistiche e tecniche."Si tratta di un accordo -spiega il prorettore vicario Domenico Fazio, referente scientifico dell’ateneo per l’attuazione del protocollo- in linea con il lavoro che negli ultimi anni impegna il nostro ateneo a supporto della crescita sociale ed economica del territorio. Riteniamo fondamentale una stretta collaborazione tra università e mondo dell’impresa per un efficace trasferimento dell’innovazione, per la creazione di occasioni di studio, per una virtuosa interazione tra studenti, ricercatori e docenti universitari da un lato e tecnici dell’impresa dall’altro". "La nostra università -avverte- è impegnata a progettare e costruire percorsi formativi sempre più aderenti alle vocazioni e alle istanze del territorio, come dimostrano i nuovi corsi in via di attivazione (viticoltura ed enologia, manager della filiera turistica e discipline delle arti della musica e dello spettacolo), le imprese hanno sempre più necessità di figure professionali altamente specializzate che solo l’università può formare. Il dialogo e la collaborazione non possono quindi che favorire un’interazione efficace, capace di produrre ricadute positive sulla realtà territoriale"."La sottoscrizione del protocollo -dice il presidente di Laica, Roberto Fatano- è necessaria per la creazione di un ponte tra il mondo delle imprese e quello accademico. Laica è già operativa su alcuni comparti di ricerca con alcune università italiane e straniere. Ritengo sia necessario creare un sistema integrato e coordinato, finalizzato alla creazione di reti in cui ognuno possa trovare il giusto partner per la propria attività"."Insieme -conclude- potremo promuovere iniziative fortemente connotate dall’innovazione di prodotto, di processo e sociale. Continueremo in quest’ottica a creare nuovi percorsi formativi in tutte le filiere di Laica, per una valorizzazione reciproca dei progetti che dovranno dare sviluppo al territorio. Siamo convinti che con il comune impegno e consapevoli della complessità del sistema universitario, riusciremo in pochi anni a dare corso a una modernità di temi e di azioni che contribuiscano a valorizzare le straordinarie potenzialità del territorio".