16 luglio 2018- 13:45 Usa: Learn Italy Usa, diplomi Made in & by Italy-marketing and communication

New York, 16 lug. (Labitalia) - Sono stati consegnati, presso il consolato generale d'Italia a New York, tutti i diplomi agli studenti del corso di alta formazione 'Made in & by Italy - marketing and communication", organizzato da Learn Italy Usa, ente di formazione riconosciuto dall’Unione europea e dalla Regione Lazio che eroga anche corsi di lingua italiana per stranieri riconosciuti dal Miur, in collaborazione con la Fiao (Federation of italian american organizations), la Montclair State University ed il New York Language Center. L'evento è stato presieduto dal console generale, Francesco Genuardi, che rivolgendosi agli studenti ha affermato: "Terminate un corso nuovo, inedito, importante organizzato da Learn Italy, un ente che qui conosciamo bene e che sta ampliando la gamma di offerta dei suoi corsi di formazione". Il console generale ha, inoltre, riconosciuto "l’importanza della partnership stabilita con la Fiao definita una nuova ma anche antica istituzione con sede a Brooklyn, simbolo dell’immigrazione e della presenza italiana nella città di New York".A conclusione del suo intervento, il console generale ha affermato: "Credo che la comunicazione e il marketing, argomenti centrali dei corsi di Learn Italy Usa, rappresentino alcuni dei temi strategici della società contemporanea, che potrete ampliare e rafforzare con l'aiuto della Fiao e dell'università di Montclair. Gli studenti provenienti dall’Italia avranno modo di confrontarsi con quelli di discendenza italo-americana, in un concetto completamente senza steccati e senza divisioni, contribuendo a creare una comunità italiana che non abbia distinzione di provenienze".A consegnare i diplomi, Silvana Mangione, docente del corso e vicesegretario generale Cgie. Ad assistere all'evento anche Enza Antenos, docente di Montclair State University, che ha ribadito l'importanza di questa iniziativa che contribuirà a rafforzare i rapporti tra Italia e Usa, creando un ponte di connessione tra le due culture. L’evento è stato anche l’occasione per Learn Italy Usa per presentare, ufficialmente a New York, la nuova stagione formativa che avrà inizio a novembre 2018 e dureranno circa tre mesi. "Learn Italy -ha commentato il presidente di Learn Italy Usa, Massimo Veccia- è sempre in costante dinamismo grazie al team che in questi anni abbiamo costruito e che si basa molto anche su giovani che hanno partecipato ai nostri corsi e che poi sono rimasti a collaborare con l’agenzia, un elemento che per noi è motivo di grande orgoglio"."I nostri corsi -ha ricordato- non sono solo uno strumento prezioso per la formazione dei partecipanti ma anche un modo operativo per entrare in contatto con la nostra realtà e i nostri partner e contribuire alla progettazione delle attività future. La nostra mission è quella di sostenere i giovani talenti, infatti per tutti i nostri corsi mettiamo a disposizione delle esclusive borse di studio che assegniamo ai profili più meritevoli e più motivati a partecipare a un’esperienza unica come lo sono i nostri percorsi formativi. Intorno alla terza edizione dei nostri Master registriamo molto interesse tra professionisti e studenti di tutta Italia e si profila una nuova stagione di grande successo".L’Agenzia ha, difatti, lanciato tre nuovi prestigiosi corsi di alta formazione: la terza edizione di 'New media, events and communication', la seconda edizione di 'Made in & by Italy-global, digital marketing and communication', e il nuovissimo 'Intelligence e sicurezza internazionale'.Tutti i corsi sono aperti alla partecipazione di professionisti e studenti di ogni età provenienti da tutta Italia, italoamericani e americani. E', inoltre, possibile beneficiare di borse di studio esclusive a copertura parziale, a numero limitato, dei costi di partecipazione che Learn Italy Usa mette a disposizione insieme ai propri partner per sostenere il diritto allo studio e alla formazione dei profili più motivati che scelgono di vivere l’esperienza unica dei corsi proposti a New York.