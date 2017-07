Vacanze all’estero? Occhio alla gestione del portafogli

28 luglio 2017- 13:15

Roma, 28 lug. (Labitalia) - Vacanze all’estero? Occhio alla gestione del portafogli. Lo suggerisce l'Osservatorio Prodeitalia, che ha stilato un vademecum per gestire e tenere al sicuro il proprio denaro durante un viaggio all’estero. Suggerimenti nati dopo le segnalazioni di alcuni assistiti che si sono indebitati o hanno subito una truffa durante un soggiorno fuori dall’Italia. Ecco, quindi, il vademecum di Prodeitalia. - Se intendiamo utilizzare la carta di credito per i nostri pagamenti è fondamentale non tenere mai i codici e il pin delle carte nel portafogli o tra i documenti. E’ buona abitudine portare sempre con noi il numero del call center estero della nostra banca, in modo da poter ricevere assistenza o bloccare la carta in caso di furto o smarrimento. Inoltre, è possibile impostare le notifiche di avvenuto pagamento sul cellulare o sul proprio indirizzo email, per avere sempre sotto controllo tutte le transazioni.- Per pagare negli esercizi commerciali possiamo utilizzare senza grandi differenze sia la carta di credito, il bancomat o una prepagata, l’importante è che le carte siano abilitate al funzionamento nei circuiti internazionali. Una carta prepagata limiterà i danni in caso di truffa o clonazione del titolo, un’eventualità purtroppo sempre possibile sia in Italia che all’estero.- Per quanto riguarda le operazioni di prelievo: evitare di prendere contante da uno sportello con la carta di credito. La maggior parte delle banche ha commissioni elevate, una forbice che va dal 4 al 6%. Se si desidera optare comunque per questo metodo di pagamento, sarà meglio ritirare una somma di denaro più consistente e quindi ridurre al minimo le spese di transazione. E’ possibile anche prelevare con il bancomat, in questo caso, la commissione è circa il 2%. Attenzione però, perché questo metodo di pagamento ha un limite di utilizzo giornaliero che varia da Paese a Paese.- Se decidiamo di utilizzare i contanti è necessario cambiare l’euro nella valuta locale. Questa operazione può essere fatta prima di partire (più conveniente), mentre il cambio in aeroporto o in zone considerate turistiche andrebbe sempre evitato, infatti, il tasso di cambio è notevolmente sfavorevole. - In generale, scegliere di utilizzare più metodi di pagamento in base alle circostanze è senz’altro il comportamento migliore da adottare. Il buon senso e la consapevolezza sono sempre ottimi compagni di viaggio.- Al rientro dalle vacanze è buona abitudine continuare a monitorare la movimentazione, per comunicare alla banca eventuali attività sospette. Non sono poche le segnalazioni ricevute da Prodeitalia di assistiti che hanno riscontrato anomalie o addebiti non autorizzati, anche a distanza di mesi dal furto dei propri dati. In caso di sospetta clonazione è fondamentale rivolgersi alla propria banca per verificare e in caso sporgere denuncia alle autorità competenti.