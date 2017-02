Valle d'Aosta: on line Sistar VdA, magazzino informatico della Regione

20 febbraio 2017- 11:15

Raggruppa i dati di tutte le realtà economiche, culturali, sanitarie e sociali del sistema statistico

Aosta, 20 feb. (Labitalia) - E’ stato chiamato portale delle statistiche del Sistar VdA ed è la nuova piattaforma informatica che raggruppa i dati statistici di tutte le realtà economiche, culturali, sanitarie e sociali del sistema statistico della Valle d’Aosta. Il progetto, presentato oggi, è stato promosso e realizzato dall’Osservatorio economico e sociale della presidenza della Regione, con il supporto tecnico-informatico della società partecipata Inva spa, e con il contributo della rete dei referenti statistici del Sistar-VdA (Chambre valdôtaine des entreprises, UniVdA, Ausl Valle d’Aosta, Celva e Finaosta)."Da tempo si assiste alla crescente necessità di disporre di dati tempestivi e affidabili -ha spiegato il presidente della Regione, Augusto Rollandin- dati che consentano una conoscenza e un’interpretazione dei fenomeni socioeconomici al fine di attuare interventi sempre più mirati e garantire la valutazione da parte dei cittadini e di operatori pubblici e privati circa gli effetti delle politiche. Da qui la nascita del portale, frutto di un progetto condiviso nell’ambito del sistema statistico regionale, come risposta a questa esigenza". Il portale delle statistiche consiste in un datawarehouse, ovvero un magazzino informatico di dati provenienti da fonti diverse messi però in relazione, al fine di consentire agli utenti un accesso più efficace ai dati, per produrre facilmente analisi e relazioni utili a fini decisionali.Si tratta di un ambiente unico, in cui confluiscono tutti i dati del Sistar-VdA, organizzati per temi e non per fonti, che nelle intenzioni dovrebbe agevolare l’esplorazione delle relazioni tra i dati, per condurre analisi finalizzate all'attuazione di processi decisionali, di studio e anche di miglioramento del patrimonio informativo. Il portale consente, infatti, di integrare e mettere in collegamento reciproco banche dati appartenenti a vari soggetti, senza particolari vincoli tecnologici od organizzativi.Il portale consente una facile navigazione tra i diversi temi, dà la possibilità di comporre le tavole secondo le proprie esigenze, consente di visualizzare i dati in maniera congiunta ai metadati e di esportarli in differenti formati (excel, txt). I dati sono sempre aggiornati e pronti per essere utilizzati dall’utente finale. Nel portale i dati vengono archiviati in modo che possano essere facilmente letti o elaborati dagli utenti, cioè in modo da favorire la produzione di informazioni.Il portale è finalizzato a mettere a disposizione l’ampio patrimonio informativo delle amministrazioni, degli enti e delle strutture che compongono il Sistar-VdA e dei loro relativi settori di intervento, al fine di soddisfare le esigenze di informazione e trasparenza dei cittadini e di supportare la definizione e la valutazione delle politiche pubbliche da parte di amministratori pubblici. Il portale si propone, infatti, di rispondere al principio di trasparenza, di incrementare l’informazione, di fornire supporti a analisi statistiche, valutazioni di efficienza-efficacia, razionalizzazione della Pa, definizione e valutazione delle politiche, ecc.