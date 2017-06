Veccia, Learn Italy Usa 2017-2018 giovani 'pronti al decollo'

Roma, 19 giu. (Labitalia) - Al via i progetti di Learn Italy Usa. Il presidente, Massimo Veccia, intervenendo alla conferenza di presentazione per il 2017-2018, ha presentato tutte le attività in programma a partire dagli Executive Master di alta specializzazione che possono essere seguiti sia dai giovani under 35 del Lazio con finanziamento totale grazie al bando 'Torno Subito', sia da chi non rispecchia i criteri partecipando come privatisti dipendenti, ma godendo di borse di studio messe a disposizione da Learn Italy Usa. I diversi gruppi di studenti partiranno da ottobre 2017 in poi verso i Centri Learn Italy in Usa, per formarsi (nel caso dei partecipanti ai master) o per presentare e comunicare, tramite l'ufficio stampa Learn Italy a NY e la sua organizzazione, le loro idee, nel caso degli imprenditori dell'eccellenza italiana. Per la prima volta, le classi saranno aperte in forma totalmente gratuita anche a 9 giovani americani di origine italiana che vorranno approfondire le materie della Comunicazione e del marketing e del gusto.“Stiamo allargando gli orizzonti -ha spiegato Massimo Veccia- delle nostre proposte e dei nostri progetti e i numeri crescenti dei giovani interessati così come delle aziende e degli enti che decidono di sostenerci, sono motivo di grande orgoglio in quanto testimoniano che il percorso portato avanti da Learn Italy negli anni andava nella giusta direzione". Roberto Litta, esperto di marketing, oltre a moderare l’evento, ha portato anche i saluti e "l'incoraggiamento a proseguire su questa strada di serietà e concretezza di Laura Ravetto, presidente della commissione Schengen". Roberto Iosue, dopo un breve approfondimento sui motivi che hanno spinto la Regione Lazio e LazioDisu a investire e organizzare il progetto 'Torno Subito', ha anche letto un lungo e sentito messaggio di Mario Abbruzzese, presidente della commissione speciale Riforme istituzionali. Hanno, inoltre, preso la parola per raccontare l’esperienza 2016 di Learn Italy Usa anche Valeria Di Giuliano, che l’anno scorso ha vinto il finanziamento regionale per frequentare il master a New York, e il giornalista Roberto Menichini, uno dei principali docenti del corso di alta specializzazione sulla Comunicazione.“Andremo avanti su questo percorso -ha assicurato Veccia- perché il nostro obiettivo più grande è quello di ampliare le possibilità di incontro di conoscenze e di idee tra quelli che sembrano due mondi distinti, Italia e Usa, ma che invece hanno moltissime cose in comune. In un contesto come quello attuale, che è fortemente globale, vogliamo continuare a costruire veri ponti di cultura, di incontro e perché no, di 'crossbusiness' tra i nostri giovani, i nostri imprenditori dell'eccellenza e i loro corrispondenti, magari anche di origine italiana. Il tutto ricordando sempre il nostro slogan: non più cervelli in fuga, ma cervelli e idee in viaggio!. E' questo 'Il nuovo viaggio dell'Italia nel mondo'".