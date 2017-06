Verallia design award, premiati i migliori studenti di corsi formazione superiore

28 giugno 2017- 14:37

Milano, 28 giu. (Labitalia) - Premiati i vincitori presso Eataly Smeraldo Milano, l’edizione 2017 del Verallia design award, il contest di design riservato agli studenti di corsi di formazione superiore in design indetto da Verallia, terzo produttore mondiale di packaging in vetro per uso alimentare. Il tema proposto quest’anno agli studenti del master in Strategic design di Poli.design e Politecnico di Milano e del master di primo livello in Design-innovation, strategy and product di Ied Milano era 'Aggiungi un posto a tavola' e chiedeva ai ragazzi di realizzare dei progetti di contenitori in vetro originali e innovativi destinati alle eccellenze della nostra tavola quali olio, passata di pomodoro, sughi pronti e pesti, vino o spumante, aceto, acqua minerale, liquori e distillati.I progetti sono stati valutati da due distinte giurie (ognuna ha valutato una singola scuola) formate da dipendenti Verallia, personalità del settore food & beverage, giornaliste specializzate e da due designer. Come nelle precedenti edizioni, entrambe le giurie sono state coordinate dall’architetto e designer Matteo Ragni che le ha aiutate nel difficile compito di orientarsi nella scelta tra progetti dal tasso qualitativo così elevato."La qualità e l’originalità -ha dichiarato Marco Ravasi, amministratore delegato di Verallia Italia- dei progetti in concorso quest’anno ha sorpreso persino l’occhio di un addetto ai lavori come me. Questi giovani designer hanno saputo rispondere in modo eccellente alla sfida che avevamo lanciato loro: presentare in modo originale il meglio della nostra tradizione agroalimentare, abbinando il concetto di bello al made in Italy e al food. Questo è sicuramente di buon auspicio per il futuro del settore agroalimentare e del Paese".La cerimonia milanese è culminata nella consegna dei premi: per ogni scuola, infatti, sono stati individuati primo, secondo e terzo premio: ogni gruppo si è aggiudicato rispettivamente 1000, 750 e 500 euro. Il primo premio è stato consegnato all’allievo dello Ied Milano Marcello Marino (Italia), autore del progetto Antique, e al team Deniz Donmez (Turchia), Aura Ramos (Messico) e Rohit Sahasrabudhe (India) di Poli.design che ha firmato il progetto De-Fiasco, che è stato scelto per concorrere in autunno alla prima edizione internazionale del Verallia Design Award che metterà a confronto tra loro i progetti vincitori delle singole edizioni nazionali.Il secondo premio è stato assegnato ad Anna Sporsheva (Russia) di Ied Milano per il progetto Vision e ancora al gruppo di Poli.d esign formato da Deniz Donmez (Turchia), Aura Ramos (Messico) e Rohit Sahasrabudhe (India) per il progetto Hand to Hand. Il terzo premio è andato a Luiz Otavio Moreira Abreu (Brasile) di Ied Milano per il progetto Ciottolato e alla coppia creativa Nan Zhang (Cina) e Tipmanee Pravichpaibul (Thailandia) di Poli.design per il progetto Encounter.Il responso del contest parallelo svoltosi sulla pagina Facebook 'Verallia - è vetro, è sano' ha premiato il progetto Ink proposto da Carolina Gutierrez (Cile) e Julia Villamonte (Filippine), studentesse di Poli.design che si sono aggiudicate un tablet ciascuna.