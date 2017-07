Versamento imposte 2016, nuove scadenze

21 luglio 2017- 09:59

Roma, 21 lug. (Labitalia) - Slitta il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016 e il versamento del primo acconto, da parte dei titolari di reddito d'impresa. La nuova scadenza è stata fissata per ieri, come comunicato ieri stesso dal Mef, precisando che il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che contiene la proroga è stato firmato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.