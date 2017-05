'Vinci con InfoJobs!', al via concorso in collaborazione con Unieuro

23 maggio 2017- 13:00

Roma, 23 mag. (Labitalia) - InfoJobs, la piattaforma di reclutamento online numero 1 in Italia, in collaborazione con Unieuro, il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia, lancia il primo concorso 'Vinci con InfoJobs!', rivolto sia ai 7 milioni di candidati già iscritti che vorranno aggiornare il proprio cv online sia a chiunque desideri registrarsi alla piattaforma per la prima volta. Su InfoJobs, infatti, un utente attivo è sempre un utente vincente perché, non solo può accedere alle 1.000 nuove offerte pubblicate sulla piattaforma ogni giorno, ma dal 18 maggio fino al 21 luglio potrà anche vincere dei buoni shopping da utilizzare sull’e-shop di Unieuro nei tagli da 1.000 euro, 500 euro e 250 euro. “Sono molto soddisfatto di questa iniziativa sviluppata in partnership con Unieuro, un’azienda che, come InfoJobs, fa dell’elemento tecnologico e dell’innovazione un asset importante per il suo business”, commenta Andrea Cortese, Marketing Director di Subito e InfoJobs. “Questo concorso - prosegue - conferma l’importanza dei candidati per InfoJobs e li pone al centro della strategia aziendale. Credo, infatti, sia importante premiare chi ha fiducia nella nostra piattaforma in un momento delicato della propria vita come la ricerca del lavoro. Inoltre, questo concorso ci consente di consolidare e ampliare la base di utenti attivi su InfoJobs, rafforzando ancora di più il nostro ruolo di player primario nel settore dell’online recruiting in Italia". Durante tutta la sua durata, il contest sarà supportato da una campagna di banner autopromo, dalla diffusione di newsletter e da una campagna social. L’estrazione dei vincitori avverrà entro il 4 settembre.