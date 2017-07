Visite mediche nella Pa

31 luglio 2017- 18:05

(Labitalia) - Un atto di indirizzo per i medici, con un Polo unico per le visite e sulle assenze per malattia. Sono state pubblicate le linee guida Inps-sindacati che interessano il settore sanitario pubblico e privato in base alla riforma della Pa sul sistema delle visite malattia. E' quanto si legge sul sito Regioni.it.