Viticoltura green protagonista a 'Sicilia en primeur'

2 febbraio 2017- 10:48

Catania, 2 feb. (Labitalia) - La sostenibilità ambientale e il variegato savoir faire dell’isola mediterranea saranno il cuore pulsante di 'Sicilia en Primeur', l’annuale anteprima mondiale della vendemmia 2016 dei vini siciliani, in programma dal 25 al 29 aprile a Catania, nella location del parco di Radicepura. Torna quindi, con la sua quattordicesima edizione, l’appuntamento di Assovini Sicilia alla scoperta dell’annata 2016 dei vini siciliani. L’anteprima, che aprirà le porte a professionisti del settore e a giornalisti provenienti da tutto il mondo, farà leva su valori etici e sostenibili, sottolineando l’importanza di una viticoltura green, attenta a salvaguardare la biodiversità e a limitare gli impatti sull’ambiente.La kermesse enologica non sarà solo un’occasione per incontrare 70 tra le principali aziende vitivinicole regionali, ma anche un momento esclusivo per scoprire la ricchezza gastronomica, paesaggistica e culturale di un’isola che vanta una biodiversità unica al mondo. “La salvaguardia dell’ambiente e la tutela del territorio - ha commentato Francesco Ferreri, presidente di Assovini Sicilia - sono tematiche sempre più fondamentali per la viticoltura e in special modo per le aziende di Assovini Sicilia, unite nel realizzare giorno dopo giorno un percorso all’insegna della sostenibilità. Per questo, poter organizzare il nostro evento sullo sfondo del Radicepura Garden Festival è un’opportunità irrinunciabile che ci permette di dare un volto green alla nostra Associazione e trasmettere valori di responsabilità ambientale su scala internazionale”.Radicepura Garden Festival è il primo evento internazionale sul Garden Design del Mediterraneo che coinvolge i protagonisti del paesaggismo, dell’arte e dell’architettura. Il festival nasce con l’obiettivo di valorizzare il verde, come motore di sviluppo di Italia e d’Europa, attraverso iniziative, eventi e linguaggi culturali: dalla musica alle installazioni artistiche, dalla botanica ai percorsi enogastronomici. Il tema di questa prima edizione è 'Esperienze mediterranee'.Assovini Sicilia è un’associazione che riunisce circa 70 aziende vitivinicole siciliane di piccole o grandi dimensioni, accomunate da tre elementi: il controllo totale della filiera vitivinicola, dal vigneto alla bottiglia, la produzione di vino di qualità imbottigliato e la visione internazionale del mercato.