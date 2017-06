Vuoi fare l'attore o la modella? No problem, arriva 4Show

22 giugno 2017- 13:08

Roma, 22 giu. (Labitalia) - Un portale dedicato per ogni esigenza del settore dello spettacolo. E' 4Show, primo marketplace in grado di mettere in contatto l'utente con il mondo dello show business, in questo senso, dà inizio a una vera e propria rivoluzione per il settore. 4Show è pensato per rispondere a ogni esigenza: attori, pensato per coloro che intendono lavorare come comparse o attori minori; modelle/i, sul sito è possibile creare il proprio ebook per farsi trovare da produttori cinematografici, dalle produzioni tv o dai pubblicitari; kids, per piccoli attori e modelli (solo professionisti certificati avranno accesso ai dati e alle foto dei bambini).C'è poi Props, per affittare oggetti di scena, macchine, moto, barche, abiti o attrezzature da utilizzare nelle produzioni; Zoo, se si è addestratori o si possiedono animali e si desidera farli trovare a produttori cinematografici o televisivi; Locations, per affittare la propria villa, appartamento o terreno ad una casa di produzione. “Il progetto -spiega Andrea Salini, amministratore di iRoma, azienda che ha creato 4Show- nasce per mettere in contatto diretto, in modo rapido e soprattutto sicuro, professionisti che lavorano nell’ambito dello spettacolo e utenti realmente interessati"."La sicurezza dei dati è per noi fondamentale: si tratta di un portale affidabile perché non è aperto a tutti i curiosi, ma solo agli addetti ai lavori, case di produzioni cinematografiche, teatrali o televisive, possono richiedere un accesso gratuito e consultare l’archivio". "Prima di concedere l'accesso ai dati -chiarisce- lo staff di 4Show certifica l'autenticità e la professionalità di chi ne fa richiesta, in questo modo l’utente sarà contattato solo da professionisti e grandi case di produzione, con concrete e reali opportunità lavorative. Inoltre, l’utente è libero di proporre un prezzo per un oggetto o un servizio. 4Show non agisce da agente, il contratto sarà tra l’utente e la casa di produzione”.4Show è completamente sviluppato in ambiente di sicurezza ssl, attraverso un sistema di crittografia avanzata di transazione dati con connessione ssl a 128bit e scambio chiavi rsa. Si tratta dello stesso sistema utilizzato nelle transazioni bancarie online, uno degli strumenti più all’avanguardia ad oggi.