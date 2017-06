Wanup lancia Loyalty Centre, info e best practice per albergatori

20 giugno 2017- 17:50

Roma, 20 giu. (Labitalia) - Wanup, il primo club di loyalty alberghiera che attraverso la sharing economy riunisce hotel indipendenti di qualità e rinomate catene alberghiere, annuncia oggi Loyalty Centre, uno spazio online dedicato ad albergatori e partner. Loyalty Centre si aggiunge al programma di incentivi dedicato agli albergatori, The Happiness Generator, che in questi mesi ha generato circa 70.000 euro in forma di travel cash per direttori e receptionist degli hotel partner.La crescita dei servizi dedicati agli hotel partner riflette quella dei clienti: dal suo lancio, a ottobre 2016, Wanup ha infatti raggiunto più di 648.000 utenti iscritti, e restituito 300.000 euro in forma di travel cash ai membri del club e oggi sbarca anche in Francia.Loyalty Centre è una piattaforma editoriale pensata per gli albergatori e i dipendenti degli hotel partner, dove Wanup pubblica contenuti rilevanti per l'industria, come articoli sulle attuali tendenze della fidelizzazione, analisi di mercato, studi e previsioni dell’intero settore. Loyalty Centre ospiterà contenuti con una rilevanza sia globale sia locale, e sarà disponibile in sette lingue europee. Inoltre, la piattaforma editoriale ospiterà articoli contenenti best practice che evidenziano tendenze specifiche all'interno del settore, offrendo agli albergatori la possibilità di imparare gli uni dagli altri.The Happiness Generator è un programma di incentivi pensato per gli albergatori che hanno aderito al nuovo Club di fedeltà alberghiera. Il modello di sharing economy funziona perché ogni anello della catena trae un beneficio: ogni volta che un receptionist registra un nuovo socio, riceve 0,50 euro in travel cash. In più, quando il nuovo socio fa la sua prima prenotazione, il receptionist guadagna altri 0,50 euro. Il programma prevede inoltre un meccanismo che offre ancora più travel cash ogni volta che viene raggiunto un obiettivo importante. I direttori degli alberghi, invece, ogni mese ottengono un 20% dei travel cash che il proprio personale ha accumulato. I travel cash accumulati possono essere spesi per le vacanze dei receptionist / direttori all’interno di altri alberghi aderenti a Wanup.“Crediamo nella sharing economy - ha dichiarato Daniele Di Bella, Chief Commercial Officer di Wanup - e il nostro obiettivo è quello di promuovere un forte senso di comunità tra i nostri hotel partner. Dedichiamo molte energie al nostro club di alberghi e per questo mentre Loyalty Centre offre materiale formativo scritto appositamente per aiutare i nostri albergatori partner a far crescere il loro business, il programma Happiness Generator offre vantaggi concreti ai nostri partner. Il potenziale di crescita è enorme per tutti”.