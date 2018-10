23 ottobre 2018- 13:58 Welfare: BricoBravo-eBay, insieme per i bambini di Fata onlus

Milano, 23 ott. (Labitalia) - eBay, tra i principali marketplace a livello globale con 5 milioni di acquirenti attivi in Italia e oltre 175 milioni nel mondo, e BricoBravo, leader nel settore Fai da te e Bricolage in Italia presente sulla piattaforma dal 2004, lanciano una nuova iniziativa a sfondo benefico, rinforzando il loro impegno in ambito sociale. eBay ha ospitato nei suoi uffici milanesi il team di BricoBravo e due YouTuber del fai da te, Controvena e White Ghost, per inaugurare un’asta di beneficenza a favore di Fata Onlus, associazione impegnata nell’accoglienza di bambini e adolescenti con gravi situazioni familiari. Per l’occasione, i maker Controvena e White Ghost hanno realizzato dei set formati da piccole sedie in stile Montessori trasformabili in tavolino da donare a Fata Onlus. Fino al 25 ottobre, tutti gli utenti di eBay.it potranno partecipare all’asta benefica acquistando le realizzazioni uniche dei due maker e decine di elettrodomestici ed elettroutensili come trapani, pistole termiche e smerigliatrici messe all’asta da BricoBravo. E' stata, inoltre, messa all’asta anche una chitarra Cigar Box realizzata dai due youtuber. Si tratta di una chitarra in legno a 3 corde che richiama gli strumenti che venivano costruito con mezzi di fortuna, come scatole di sigari appunto, dai braccianti afroamericani negli stati meridionali degli Usa. Le Cigar Box Guitar fanno parte degli strumenti che diedero origine al Delta Blues, uno dei primi stili di musica Blues nato tra i fine anni venti e i primi anni trenta.I proventi saranno interamente devoluti a Fata onlus per contribuire all’apertura di una nuova struttura di accoglienza per i bambini dell’associazione, con l’obiettivo di aumentare il numero di posti disponibili e dare spazio alle, purtroppo, continue richieste di aiuto. Il settore del fai da te e del bricolage sono protagonisti su eBay.it, basti pensare che solo in Italia, sulla piattaforma viene venduto un articolo di bricolage e fai da te ogni 15 secondi e un articolo per il giardinaggio ogni 30 secondi. Un dato che lascia ben sperare sulla partecipazione all’asta benefica e sui fondi che saranno raccolti. In Italia, tramite le aste di beneficenza, eBay ha raccolto oltre 11 milioni di fondi negli ultimi 16 anni collaborando con più di 600 associazioni.