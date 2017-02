Whirlpool: inaugurata nuova fabbrica modello a Melano

14 febbraio 2017- 14:43

Roma, 14 feb. (Labitalia) - E' stato inaugurato oggi il nuovo sito industriale Whirlpool di Melano alla presenza del viceministro dello Sviluppo Economico, Teresa Bellanova. La cerimonia di taglio del nastro è stata l’occasione per celebrare il nuovo corso della fabbrica, la più grande del centro Italia, divenuta polo della regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) per la produzione di piani cottura di altissima gamma.Il sito di Melano, completamente rinnovato, su una superficie di 264.000 mq di cui oltre 34.000 mq coperti, con tecnologie, strutture e processi all’avanguardia, ha un impatto occupazionale di oltre 700 dipendenti. Intanto gli impegni presi a luglio del 2015 con il governo, le regioni e le organizzazioni sindacali all’interno del Piano Industriale si stanno concretizzando: oltre 220 milioni di euro di investimenti in processi, prodotti e ricerca&sviluppo già effettuati su un totale di oltre 500 milioni di euro entro il 2018. "E' la conferma di un percorso che Whirlpool ha intrapreso con le persone di questo territorio" ed è "un impegno con l'Italia e una responsabilità condivisa con le istituzioni di questo Paese, in cui Whirlpool crede e dove sceglie di investire per alimentare la crescita del business e del sistema economico italiano", dice Esther Berrozpe Galindo, presidente di Whirlpool Emea. "Questa giornata per me rappresenta anche un chiaro segnale di fiducia verso la ripresa economica e produttiva del Paese e di questa terra”, afferma Bellanova. "Un investimento importante, non solo in termini economici, ma soprattutto in termini di speranza, passione, talenti, del quale dobbiamo essere orgogliosi", conclude.