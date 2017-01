Windows on Italy, stranieri in Italia chiedono alta qualità e professionalità

23 gennaio 2017- 14:46

Roma, 23 gen. (Labitalia) - Gli stranieri scelgono l’Italia come meta turistica, ma in cambio si aspettano alta qualità e professionalità e chiedono per il proprio soggiorno servizi sempre più eclettici. Gli obiettivi e i gusti dei clienti si sono notevolmente ampliati e, forti della grande varietà di mete artistiche e culturali, l’Italia e la Toscana possono offrire un soggiorno appassionante e confortevole. Questa la fotografia dei turisti stranieri innamorati del Belpaese scattata da Windows on Italy, società fondata nel 1986 da Leonardo Ferragamo, figlio di Salvatore Ferragamo, fondatore della omonima maison di moda, che offre ville, palazzi e appartamenti di lusso al mare o in campagna, in Toscana, Umbria, Sicilia, Sardegna e in tante altre regioni italiane, con un portfolio anche nelle principali città turistiche come Firenze, Roma e Venezia. Analizzando il settore delle ville di lusso, i dati della clientela di Windows on Italy nel periodo giugno 2015-giugno 2016, su un campione di 1.200 clienti, evidenziano che il 68% di essi soggiorna nelle dimore fino a 10 giorni, il 20% da 11 a 29 giorni, il 12% un mese e oltre. Il 45% delle prenotazioni proviene dai paesi anglosassoni (Usa, Uk, Australia e Canada). Costante la presenza dei russi, soprattutto in Versilia, e in crescita le richieste di turisti provenienti da tutti i paesi europei. Meno presenti i clienti asiatici da Cina, Hong-Kong, Giappone e India, certamente non per motivazioni legate al budget, ma per una minore maturità turistica, indipendenza e ragioni di lingua. Nel dettaglio dei dati di Windows on Italy, sempre in riferimento alle ville, i paesi rappresentati sono così ripartiti: Usa (20%), Uk (12,5%), Australia (10%), Francia (6,8), Russia (6%), Italia (5,8%), Germania (4,3%), Belgio (4%), Svizzera (4%), Canada (2,5%), Paesi nordici - Danimarca, Svezia, Norvegia Finlandia (2,5%). Il dato sul lusso relativo alla Toscana merita uno sguardo approfondito, in quanto proprio in questa regione si concentra maggiormente l’attività di Windows on Italy con 300 ville, con costo a notte che va dai 500 ai 7mila euro. Così, si scopre che i russi preferiscono Forte dei Marmi e Roccamare, mentre il Chianti, secondo la migliore tradizione, è scelto dagli americani e dagli inglesi. Che cosa chiedono i ricchi stranieri? Principalmente sicurezza, servizi di alto livello con trattamento a 5 stelle, vicinanza al mare nonché la possibilità raggiungere con comodità le principali località turistiche e città d’arte. Molte sono le richieste particolari: dal soggiorno nella villa teatro del film 'Quantum of Solace' della serie di James Bond o in quella che ha ospitato proprio l’attore Roger Moore, uno dei migliori interpreti dello 007 uscito dalla penna di Ian Fleming. Alcuni clienti preferiscono godersi il Palio di Siena con vista dal balcone su piazza del Campo; altri, ricorrendo a fornitori specializzati, noleggiare Ferrari e auto di lusso, fare una lezione privata con uno chef stellato, farsi cucinare prodotti appena colti dall’orto dietro la villa, ascoltare le melodie di un’orchestra privata, provare l’ebrezza di una battuta di pesca, godersi il panorama dall’alto in elicottero o in mongolfiera.“Gli stranieri -afferma Nicola Pardini, ceo di Windows on Italy- continuano a scegliere l’Italia per l’eccellenza dei suoi prodotti e del made in Italy. Vogliono far shopping, amano la moda, ma anche avvicinarsi all’arte e alla cultura, che sono straordinariamente presenti in Italia. Ricercano proprietà di qualità, che offrano principalmente privacy e sicurezza. Le nostre prenotazioni sono aumentate del 30% nel periodo oggetto della ricerca, e questo dato indica chiaramente che scommettere sul turismo, e in particolare su quello che chiede qualità ed eccellenza, ha grandi possibilità di crescita, un volano dell’economia del Paese”.