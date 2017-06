Welfare aziendale: Day - Gruppo Up premiato allo Smau Bologna

Day – Gruppo Up, azienda leader nel mercato dei buoni pasto e dei servizi alle imprese e alle persone, è stata selezionata e premiata con il Premio Innovazione in occasione di SMAU Bologna, l’importante fiera dedicata a tecnologia, digital e innovazione che si svolge l’8 e 9 Giugno a BolognaFiere.

L’azienda si è distinta per la sua innovativa piattaforma di welfare aziendale, un ecosistema completamente digitale e un ideale punto d’incontro tra domanda e offerta di beni e servizi per dipendenti e azienda: Day Welfare.

Day Welfare consente l’accesso al welfare aziendale soprattutto a piccole e medie imprese - che rappresentano comunque la componente produttiva più diffusa nel nostro paese – che altrimenti avrebbero difficoltà a gestire il sistema e potrebbero offrire ai propri dipendenti solo una selezione di benefit molto rigida.

Day Welfare è sviluppata in base alle scelte del committente e offre molteplici soluzioni con cui comporre il piano di welfare aziendale più vantaggioso e adatto.

Il consulente Day infatti costruisce insieme al Responsabile del Personale il piano più efficace per ottenere il miglior equilibrio tra il risparmio aziendale e il benessere di chi lavora, con servizi in diversi ambiti: dalla famiglia all’istruzione; dalla salute alla previdenza integrativa, dal benessere personale agli acquisti e alla cultura.

Ogni dipendente può comporre il suo piano welfare individuale in base al plafond a disposizione e alle sue esigenze specifiche, accedendo tramite portale ad un paniere di servizi e opportunità su misura per lui e per la sua famiglia.

Day garantisce il servizio e la sicurezza dei pagamenti, come avviene già per i buoni pasto.

Allo stesso tempo, Day Welfare funge da market place dove tutti i prestatori di servizi possono pubblicare le proprie offerte e incontrare nuovi clienti: una vetrina strategica per tante realtà che hanno poche possibilità di promuovere la loro attività e che in questo modo ottengono visibilità.

“Con la Legge di Bilancio del 2016 il welfare in azienda ha ricevuto una forte spinta e Day ha colto l’occasione per diversificare i propri servizi, accompagnando le aziende clienti nella costruzione di piani di welfare a favore di dipendenti e loro famiglie – spiega Mariacristina Bertolini, Direttore Generale di Day gruppo UP – il frutto del nostro lavoro è l’innovativa piattaforma Day Welfare, che garantisce sicurezza all’azienda cliente e un’offerta su misura per il singolo lavoratore. Siamo grati a SMAU per il Premio Innovazione che ha saputo riconoscere gli aspetti più originali del nostro servizio”.

La piattaforma e l’ecosistema sviluppato rappresentano per Day l’opportunità di consolidare le relazioni già avviate con oltre 16.000 aziende e portare a valore la rete dei venditori che opera da anni sul territorio: è infatti naturale evoluzione dell’expertise di Day che, con buoni pasto e buoni acquisto, in oltre 30 anni ha maturato una forte esperienza nell’intermediazione fra domanda e offerta di un servizio.

Inoltre, Day si rifà all’esperienza della casa madre Gruppo UP, che da tempo valorizza i suoi collaboratori con misure di welfare, importando questa cultura aziendale al suo interno e proponendola ai propri clienti.