Lecce: anziano morto bruciato in casa, arrestato il figlio

Ha ammesso le sue responsabilità Vittorio Leo, 48 anni, agente immobiliare, sottoposto a fermo nella notte dai carabinieri per l'omicidio del padre Antonio 89 anni, avvenuto ieri pomeriggio a Collepasso, in provincia di Lecce. La vittima è stata cosparsa di liquido infiammabile e data alle fiamme.

Vittorio Leo, l'agente immobiliare di 48 anni, in carcere dall'alba di oggi perché ritenuto autore dell'omicidio del padre 89enne Antonio Leo, arso vivo nella sua casa di Collepasso (Lecce), ha spiegato agli investigatori che il decesso sarebbe avvenuto a causa di un incidente. La morte sarebbe avvenuta nel pomeriggio di ieri nella villetta dell'anziano, in via Sturzo.La vittima è stata trovata senza vita in bagno, con gravi ustioni sul corpo. A chiamare i soccorsi è stato Vittorio Leo, su cui subito si sono concentrati i sospetti dei carabinieri intervenuti sul posto. L'uomo è stato condotto in caserma per essere ascoltato alla presenza del suo avvocato, Francesca Conte. Agli inquirenti il 48enne ha detto di avere spruzzato dell'alcol addosso al padre nel corso di un diverbio, ma che la combustione sarebbe avvenuta accidentalmente a causa di un fornello acceso. Altro particolare emerso è che Vittorio Leo ha chiamato i soccorsi alcune ore dopo il fatto. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Luigi Mastroniani, vanno avanti, ma un importante apporto potrebbe arrivare dall'autopsia.