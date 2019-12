"16 Storie di successo. Ispirate da Napoleon Hill" di Carmen Mancarella

“Gli ostacoli che incontri sul tuo cammino sono solo pietre che ti serviranno per attraversare il fiume!” Nasce da questa visione della vita, diffusa dal padre della Scienza motivazionale, Napoleon Hill, il primo libro firmato da Carmen Mancarella, giornalista professionista ed editore dal titolo “16 Storie di successo, ispirate da Napoleon Hill”.

Imprenditori, professionisti e giornalisti famosi del Salento e non solo, si raccontano senza riserve, svelando soprattutto quali sono stati i momenti duri e come li hanno superati. “Un libro appassionante e sincero che apre nuove prospettive”, come è stato definito già dai primissimi lettori.

Il libro sarà presentato, per la prima volta, il 6 dicembre alle 6 pm nella sala convegni del Castello di Acaya, nel Salento, la città ideale del Rinascimento, progettata dall’architetto militare Gian Giacomo, che, nel ‘500, volle fare della sua dimora lo specchio della perfezione.





Dopo i saluti del presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, del presidente dell’Unione dei Comuni Terre di Roca e Acaya, Paolo Greco, del sindaco di Vernole, Franco Leo, del sindaco di Melendugno, Marco Potì, dialogheranno con l’autrice, Francesco Renzelli, dello storico Caffè Renzelli di Cosenza, che firma anche la prefazione del libro e che è un apprezzato personal coach e gli stessi imprenditori, giornalisti e professionisti, protagonisti del libro: Francesco Cantoro, che ha inventato il Friscous, Consiglio Capraro, fondatore del ristorante La Grotta del Conte, Valentino Caputo, direttore commerciale della Cantina Conti Zecca, Cesario de Cagna, fondatore della Luminarie de Cagna, Angelo Maci, presidente della Cantina Due Palme, Valentina Manta dell’omonimo pastificio di Aradeo, Giancarlo Negro, presidente di Links e di Confindustria Lecce, Ugo Potenza, titolare del lido La Sorgente e del ristorante Gusto, Antonio Santo, luminare nel campo dell’oncopneumologia, Daniela Segale, presidente del Parco dell’Antola in Liguria, Vante Totisco, presidente di CDSHotels, Maurizio Zecca, presidente di Mebimport e BirraSalento, Maria Antonietta Zecca, amministratrice unica del Mar de Plata a Casalabate, Clemente Zecca della Cantina Conti Zecca.

E c’è anche un’intervista al direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, al quale viene riconosciuto il merito di aver portato il giornalismo in internet e internet nel giornalismo, sin da quando, nel ’96, fondò Affaritaliani, il primo quotidiano on line.

A sorpesa, Donato Pagano, il padre di Payà, dei Boomdabash racconta delle difficoltà incontrate dal figlio prima di arrivare a successo, in un’intervista corale dove parlano anche amici e i parenti più stretti.

“Per scrivere questo libro”, svela Carmen Mancarella, “sono salita sull’altalena delle emozioni. L’ho fatto perché volevo vivere pienamente l’avventura della vita. E… sono rimasta colpita dal fatto che nessuno degli intervistati si considera di successo… Anzi”.

L’evento di presentazione del libro è stato organizzato con il patrocinio di Provincia di Lecce, Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca e il partenariato di Confcommercio - SIB, Università della Terza Età, sezione di Trepuzzi, Uni3, l’Associazione dei commercianti di Trepuzzi, WeelComm, l’Associazione Terra Archeorete del Mediterraneo, l’Associazione degli operatori turistici di Melendugno, Poesia, l’Associazione dei Balneari di Melendugno, 5 Torri, l’Associazione culturale di giovani, Lycianellum, l’Associazione di artisti, Arte Sotto il Sole, la Pro Loco di Salve e la Pro Loco di Acquarica di Lecce, Assa l’Associazione per la Salvaguardia e lo sviluppo di Acaya e le Associazioni culturali e musicali Ars Nova e SalentOpera.

In campo anche l’Associazione regionale dei Salentini di Vicenza CORE PRESCIATU e l’Associazione regionale dei Salentini di Verona, Sogno Salentino dove il libro sarà presentato il 14 dicembre prossimo.

Media partner sono la tv TeleRama, il quotidiano nazionale www.affaritaliani.it , i siti di informazione del Salento, www.vivicittànews.it, www.salentoinforma.it e www.salentolive24.com

La serata del 6 dicembre si concluderà con una degustazione di tre prodotti della migliore arte dolciaria che esprimono creatività e innovazione: il Tipicciotto della Pasticceria Eros di Galatina, la Puccia Dolce dell’Immacolata, l’Immacolatina, della Pasticceria Perrone di Carmiano e il Rustico dolce della Masseria Ficazzana di Salve.

Libro

16 Storie di Successo

Ispirate da Napoleon Hill

di Carmen Mancarella

pag. 160

Ed. Mancarella editore

Chi è l’autrice, Carmen Mancarella

Carmen Mancarella, giornalista professionista ed editore, si è inventata un lavoro partendo dalla bellezza della propria terra, il Salento. Molto legata alla carta stampata, ha fondato e dirige da quasi vent’anni la rivista di turismo e cultura del Mediterraneo, Spiagge. Ma è stata capace di cambiare pelle, utilizzando anche il web come strumento di comunicazione, tanto da essere considerata un’esperta di social e web marketing.

Ha ospitato più di mille giornalisti, provenienti da Milano, Roma, Ferrara, Napoli, Padova, Berlino, Amsterdame Parigi, organizzando ben 65 educational in soli undici.

Più volte premiata per la sua attività di promozione del Salento e non solo, considera il momento più bello della sua carriera, la tesi di laurea che le è stata dedicata nell’ambito del corso di laurea in Valorizzazione dei Sistemi turistico culturali, Università della Calabria, firmata da Ana Maria Stan.

