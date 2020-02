A MONTECITORIO IL LIBRO ‘OLTRE I CENTO PASSI’ DI GIOVANNI IMPASTATO

Domani, giovedì 6 febbraio alle 15.00, nella sala conferenze stampa di Montecitorio, in via della Missione 4 a Roma, il deputato questore della Camera Francesco D’Uva presenterà il volume ‘Oltre i cento passi’ di Giovanni Impastato. Saranno presenti, oltre all’autore del libro, il presidente della Commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra, l’editorialista de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro e don Armando Zappolini del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza. Nel corso della presentazione interverrà anche la giornalista e insegnante Alessandra Angelucci.

È la primavera del 1977 quando Peppino Impastato, insieme a un gruppo di amici, inaugura Radio Aut, una radio libera nel vero senso della parola. Da Cinisi, feudo del boss Tano Badalamenti, e dall'interno di una famiglia mafiosa, Peppino scuote la Sicilia denunciando i reati della mafia e l'omertà dei suoi compaesani. Una voce talmente potente che poco più di un anno dopo, la notte tra l'8 e il 9 maggio, viene fatta tacere per sempre. Ma pure questo è uno degli errori della mafia: pensare corto. Perché, anche se non era scontato, la voce di Peppino da allora non ha mai smesso di parlare, di lottare per la dignità delle persone, di illuminare la strada. È una strada lunga, se si pensa che ancora oggi chi ha depistato le indagini sull'omicidio di Peppino ha fatto carriera, mentre chi invocava la verità non c'è più. Ma è una strada percorsa ormai da migliaia di persone. Per la prima volta, Giovanni, fratello di Peppino, che ne ha raccolto il testimone, fa il punto della situazione delle mafie - e delle antimafie - in Italia, dall'osservatorio di Casa Memoria e del Centro Impastato, da quarant'anni in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.

Giovanni Impastato, nato a Cinisi nel 1953, è fratello minore di Peppino, ucciso dalla mafia nel 1978. Ha raccolto la sua eredità e portato avanti la lotta che il fratello aveva cominciato a intraprendere. È tra i fondatori di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, impegnata nella sensibilizzazione e nel contrasto alla criminalità organizzata. La sua voce accorata e sincera racconta il conflitto di chi ha vissuto la mafia e l'antimafia all'interno delle mura domestiche, e la successiva battaglia nel nome della legalità e della verità.