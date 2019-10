Alda Merini. Un libro per il suo anniversario

Una donna, una poetessa, una folle, un’artista, una persona fuori dalle righe; un genio, uno scandalo, una fonte inesauribile di passioni, tormenti, versi. Alda Merini è stata tante cose, nel bene e nel male. Di certo, la sua poesia intensa e così vera, unita a una personalità al di là di ogni consuetudine sociale, l’ha portata a segnare un’epoca e ad essere ricordata per sempre come una delle voci più toccanti della letteratura italiana.



Il primo novembre del 2009, dopo aver scritto ne La pazza della porta accanto “Ho la sensazione di durare troppo, di non riuscire a spegnermi: come tutti i vecchi le mie radici stentano a mollare la terra. Ma del resto dico spesso a tutti che quella croce senza giustizia che è stato il mio manicomio non ha fatto che rivelarmi la grande potenza della vita”, anche lei chiudeva gli occhi a seguito di una lunga battaglia. A dieci anni di distanza, Frassinelli la ricorda con un libro che raccoglie le poesie dei suoi ultimi nove anni, ovvero la produzione del XXI secolo.





Alda Merini. Voce di carne e di anima è un volume in cui la tensione mistica si fonde con la vocazione terrena, seguendo un percorso iniziato da Arnoldo Mosca Mondadori, suo caro amico, quando la poetessa era ancora in vita. Insieme scelsero le opere da inserire ne L’anima innamorata (2000) e altri libri, tutti editi da Frassinelli. La raccolta che ora è stata pubblicata con una bella immagine della scrittrice in copertina è una selezione delle migliori poesie contenute in Corpo d’amore. Un incontro con Gesù, Magnificat. Un incontro con Maria, La carne degli angeli, Poema della croce, Cantico dei Vangeli, Francesco. Canto di una creatura ed Eternamente vivo. Risulta chiaro il carattere spirituale del libro, poiché si è voluto porre l’attenzione proprio sulla trasformazione che l’anima della Merini subì nell’ultima parte della sua esistenza. Tuttavia, è lei stessa a mettere in guardia il lettore: “Questa libera interpretazione dell’Autrice non vuole minimamente intaccare i dogmi del Cristianesimo. È un omaggio personale alla figura di Cristo, con tutti i limiti che può avere l’intelligenza dell’Autrice”. Dunque religione sì, ma a suo modo, come tutto ciò che è stato scritto, detto e fatto da lei. Non era una donna che poteva adeguarsi e conformarsi, questo è certo.



In una nota iniziale Arnoldo Mosca Mondadori ci spiega il significato del titolo scelto: “Una voce «di carne e di anima»: mai questi elementi possono essere separabili nei suoi versi. Persino nelle vertiginose poesie su Cristo o su Maria, si sente che l’umanità continua a vibrare, rendendo ciò che è spirituale ancor più vero e soprattutto mai disincarnato dalla vita”. Ecco allora che tornano i temi della morte, della follia, della perduta giovinezza, dell’inquietudine. Sono pagine dalle quali emerge una forte passione interiore, un tripudio di emozioni e pensieri che nel corso degli anni trovarono espressione nei versi, negli scritti, negli aforismi e nel celebre L’altra verità. Diario di una diversa.



Chi ha amato questa donna eccezionale che esattamente dieci anni fa ci ha lasciato non può quindi farsi scappare Alda Merini. Voce di carne e di anima. Un omaggio a un’esistenza segnata dalla sofferenza, ma ancor più dall’amore.

