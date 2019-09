Editoria, Giunti celebra 90 anni di Bompiani: previsti numeri record nel 2019

"Circa due anni fa abbiamo comprato Bompiani convinti che avremmo trovato nel catalogo un tesoro. E così è stato e abbiamo già ristampato centinaia di titoli, di classici del meraviglioso catalogo Bompiani , che spesso erano anche introvabili. Al tempo stesso, con una bella e affiata squadra di collaboratori, ci siamo impegnati a rinfoltire la schiera degli autori contemporanei italiani e il romanzo di Antonio Scurati, 'M. Il figlio del secolo', per una felice coincidenza, ha vinto il Premio Strega quest'anno, proprio nel 90esimo anniversario della Bompiani: e il suo successo ha trascinato anche altri nostri titoli. Possiamo dire di aver vinto la sfida che ci stava davanti, ora ce ne attendono altre". Lo ha detto l'editore Sergio Giunti, presidente del Gruppo Giunti, che dal 2017 controlla anche la casa editrice milanese fondata da Valentino Bompiani nel 1929. Sergio Giunti ha voluto festeggiare i 90 anni di Bompiani a Firenze, a Villa La loggia, sulla via Bolognese, quartier generale del Gruppo Editoriale Giunti e luogo carico di memorie storiche: un tempo antica casa di campagna appartenuta a Brunetto Latini, il maestro di Dante Alighieri, e poi dimora della famiglia Pazzi, che qui ordirono nella primavera del 1478 quella che è passata alla storia come "la congiura dei Pazzi" per pianificare come uccidere Lorenzo Il Magnifico e il fratello Giuliano de' Medici, poi morto pugnalato.

Nella Villa La Loggia a festeggiare i 90 di Bompiani, riporta AdnKronos, sono arrivati ospiti come Ricardo Franco Levi, presidente dell'Associazione Italiana Editori (Aie), lo scrittore e giornalista Roberto Saviano (che da metà ottobre dirigerà la nuova collana 'Munizioni' proprio per Bompiani), la scrittrice Margaret Mazzantini, l'attore Sergio Castellito, il direttore degli Uffizi Eike Schmidt; e tanti autori della casa editrice, tra gli altri Antonio Scurati, Edoardo Nesi, Carmen Llera Moravia, Lidia Ravera, Franco Cardini, Alain Elkann, Ludina Barzina, Flavio Sorega, Giulia Caminito, Rossano Campo, Piero Gelli, Salvatore Maira, Giuseppe Montesano, Nuccio Ordine, Maria Bettettini, Giuseppe Scaraffia e Stefano Bartezzaghi. Per i circa 200 invitati, è toccato allo scrittore Luca Scarlini ripercorrere le fasi salienti della storia della creatura ideata da Valentino Bompiani.