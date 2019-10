Elton John. Rocket Man in immagini, musica e parole. IL LIBRO

Uno degli artisti più prolifici e di successo nella storia della musica pop, nel corso della sua ultracinquantennale carriera Elton John ha vinto sei Grammy Awards, cinque Brit Awards e ha venduto più di 300 milioni di dischi. “Candle in the Wind” 1997 è tuttora il singolo più venduto di sempre. In occasione del tour mondiale d’addio, questa sontuosa retrospettiva ne celebra l’incredibile storia e carriera.Riccamente illustrato, il volume – che racchiude oltre 235 immagini, incluse fotografie rare e finora inedite – ripercorre la sua infanzia da bambino prodigio del pianoforte, i primi concerti nel West End, il fortunato incontro e il successivo inossidabile sodalizio con il paroliere Bernie Taupin. Dalla canzone che ha dato il via a tutto, Your Song, all’inarrestabile ascesa nello star system, fino alle sfide che ha dovuto affrontare e al suo instancabile impegno in beneficenza con la Elton John AIDS Foundation.