Giulia Rizzo nuova editor di HarperCollins Italia

Novità in casa HarperCollins Italia, che annuncia la nomina di Giulia Rizzo a Editor Ragazzi. Nel suo ruolo, si spiega nella nota, Rizzo avrà la responsabilità dello scouting, dell’acquisizione e dello sviluppo del catalogo Bambini e Ragazzi, a diretto riporto di Sabrina Annoni, Direttore Editoriale.

Giulia Rizzo si è laureata in Lettere all’Università degli Studi di Milano con una tesi su Roald Dahl. Ha lavorato per Terre di Mezzo, dove si è concentrata sui libri illustrati e ha creato una nuova collana di narrativa per ragazzi. In seguito è passata al Gruppo Mondadori, dove si è occupata di letteratura per l’infanzia e Young Adult per il Battello a Vapore/Piemme.