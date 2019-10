Grandi chef nella vita quotidiana: che cosa cucinano? Il libro

Quindici celebri cuochi sono invitati a non occuparsi dei loro piatti complessi nei loro rinomati ristoranti, ma vengono messi alla prova in occasioni che fanno parte del quotidiano di ciascuno di noi.

Fuori dagli ambienti in cui sono abituati a dare il meglio, i noti personaggi accolgono la sfida e si misurano con la preparazione di ricette per occasioni intime, giocose e informali nel loro stile impeccabilmente professionale.

Ecco allora, per una serata da single, per un compleanno, un picnic, un barbecue davanti a un falò e tante altre occasioni conviviali, niente meno che Fabrice Vulin, Thomas & Mathias Sühring, Elio Sironi, Paolo Sari, Marcel Ravin, Gilles Perrin, Romain Meder, Alain Llorca, Daniel Humm, Luca Fantin, Edgard Bovier, Massimo Bottura, Jean-Philippe Blondet, Heinz Beck!

Contraddistingue il libro una irriverente campagna fotografica appositamente realizzata per il volume.

15 grandi chef in un libro geniale, ricco di idee creative e sfiziose!



Marco Bonaldo sta all’olio come De Beers ai diamanti. Con la sua visionaria Galateo&Friends, da vent’anni è pioniere nel promuovere la cultura dell’olio extravergine d’oliva nel mondo e, instancabile esteta, si assicura che il prezioso nettare venga presentato in un packaging sempre più accattivante.

Le collaborazioni con Bulgari, Armani e Versace Hotels coronano una distribuzione esclusiva e d’eccellenza.



Ingegnere dell’ONU presto trapiantato nella moda, Alessandro Maria Ferreri ha diretto per vent’anni molte maison prestigiose a livello internazionale, prima di fondare la sua società di luxury advisory, di cui è CEO da quattro anni. Fine conoscitore del lusso e delle sue dinamiche, è un abile navigatore nelle acque agitate del fashion.

15 CHEF FUORI POSTO

di Marco Bonaldo e Alessandro Maria Ferreri

Fotografie di Pierrick Verny

Stylist Laurence Delannoy Botta



Mondadori Electa

160 pp. - 24,90 €

in libreria dal 29 ottobre 2019