I Suoni del Sud.II libro di D’Errico e Ponti:il racconto della musica a Napoli

I Suoni del Sud, un libro di cui si sentiva la mancanza e la sua necessità. Nella veste grafica si presenta come un’esplosione di allegria, di bellezza, di novità. E’ quanto suggerisce l’immagine posta in copertina, opera pittorica di Paolo Morelli, artista e musicista napoletano, leader del gruppo storico degli Alunni del Sole. E’ rappresentata la città di Napoli, con le sue maschere, il mare, il Vesuvio e i suoi vicoli. Il sottotitolo del volume è proprio: la musica tra i vicoli di Napoli. Il libro è uscito da poco più di un mese presso CTL, un dinamico editore di Livorno, sempre alla ricerca di novità prestigiose. Le pagine sono dense di ricordi, di emozioni, di echi di canzoni che hanno fatto la storia, dove ognuno potrà ritrovare il piacere dei suoi intimi abbandoni, dei ritornelli che hanno allietato le sue giornate.

Il racconto narrato è di Peppe Ponti. Parla di sé, della sua pluriennale attività di produttore e manager musicale, che si è posto al fianco di artisti di valore, noti e meno noti, di fama o agli esordi, seguendoli nei loro percorsi, fatti di gloriose ascese ma anche di dure fatiche, di resistenze a un’industria commerciale che accusava già da tempo aria di crisi. Le parole prendono forma poetica, perché alla sensibilità di uno scrittore e poeta si è affidato Peppe Ponti per dare vigore alle immagini con la parola scelta, ricercata, fluida. Lo scrittore è Antonio G. D’Errico, un autore che la critica ha più volte messo in luce, candidato tra l’altro al Premio Nobel per la letteratura, capace di rendere con parole lucide e brillanti, che arrivano direttamente dall’anima, biografie di artisti come Eugenio Finardi, di Pino Daniele, personaggi del teatro e del cinema come Donato Placido o della politica, come Marco Pannella.

Tra Peppe e Antonio è avvenuto quell’incontro intimo che ha permesso di poterci donare un’opera vibrante, intrisa di dettagli, di ispirazioni che recuperando il passato sanno fare previsioni sul futuro. Ci sono pagine di grande bellezza dedicate ad artisti coi quali Peppe ha collaborato, da Tony Esposito a James Senese, da Enzo Gragnaniello a Mia Martini. E’ raccontato in maniera delicatissima il rapporto unico tra il produttore e il maestro Roberto De Simone. Ci sono schiere di artisti che si susseguono nel racconto, dando un’immagine di sé e delle loro canzoni che entrano nel vivo delle emozioni. Tra i tanti di spicco, d’impatto emotivo è sicuramente il brano dedicato a Enzo Avitabile, in cui l’anima di questo formidabile artista emerge in tutte le sue forme, da quelle dell’interprete alla ricerca di nuove forme intime di espressività musicale a quelle più toccanti dell’uomo che sceglie di porsi al fianco degli ultimi, dei bambini che soffrono la fame nel mondo, lontano o vicino da noi, senza distinzione alcuna.

La poesia del racconto cresce e si fa celebrazione del bello e del vero, attraverso le parole meditate di Antonio che sanno costruire un intreccio di autentica bellezza, dove la verità trova posto insieme al tempo che scorre tra le pagine, con il procedere delle immagini. E pare di vedere il cambiamento di tutte le cose in un’armonia di suoni, di paesaggi, di incontri che ritornano, mentre tutto sbiadisce quando non si è più giovani. E qualcuno, purtroppo, è venuto a mancare. Ci sono i giovani di ora che incontrano i meno giovani. Ci sono gli animi e le voci nuove degli artisti che consolidano le loro certezze raggiunte, ci sono le nuove scritture di Jovine, della Pankina Krew che regalano a Peppe un’altra occasione di rinnovamento, di interesse soprattutto per il bello che avanza. Ma Peppe sa spaziare tra vecchio e nuovo, cercando di favorire un nuovo incontro. Produce l’album Continuando verso Napoli, una dedica alla poetica di Paolo Morelli, in cui l’animo dei giovani interpreti hanno potuto avvicinarsi e incontrare anche per la prima volta l’immagine di quelle emozioni che hanno incantato generazioni di fans. E tutto si rinnova ciclicamente, come la vita che si sente vibrare nelle pagine del libro. Tutto questo e molto altro è dentro il libro I Suoni del Sud, la musica tra i vicoli di Napoli.