"Il segreto del successo". Perrino presenta il libro di Tiziana Rocca

E' in libreria il nuovo libro di Tiziana Rocca, "Il segreto del successo", edito da Sperling & Kupfer. Alla presentazione del libro, organizzata dall'Associazione Milanese Amici della Lirica presieduta da Daniela Javarone, parteciperà il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino: appuntamento fissato per venerdì 8 novembre, presso il Ristorante Giuliano a Milano in piazza Velasca 4 (Milano), alle ore 20.

In questo libro ricco di esempi, casi, suggerimenti pratici la più nota organizzatrice e produttrice italiana di eventi spiega le regole le strategie i segreti di una comunicazione vincente, elaborati in venticinque anni di esperienza. E svela a chi desidera avvicinarsi a questo mondo la ricetta infallibile per raggiungere i propri obiettivi: coltivare la passione, accettare le sfide, imparare a pensare in grande. Perché anche nei periodi difficili, quando le risorse sono scarse, le buone idee portano al successo.