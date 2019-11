In un libro la storia di chi ha sconfitto le Br

E' in libreria “IL CORAGGIO TRA LE MANI” - Storia degli invisibili che hanno sconfitto le Brigate Rosse - Di Emiliano Arrigo, scritto con Enzo Magrì

Historica edizioni, pagine 212, euro 17

Prefazione di Mario Mori

****

Ci sono stati giovani uomini che dentro quell’inferno che noi oggi chiamiamo “Anni di Piombo” hanno sacrificato molto se non tutto, per combattere la più grande minaccia portata all’Italia repubblicana e alla democrazia: quella del terrorismo di matrice comunista. Invisibili allora, per necessità professionale. Invisibili dopo, anche a causa della coscienza sporca di un Paese che non ha fatto i conti fino in fondo con quella sanguinosa stagione. E mentre agli ex terroristi pluriomicidi vengono date cattedre universitarie, finestre mediatiche e persino posizioni istituzionali, “Nero” e i suoi compagni della Sezione speciale Anticrimine erano condannati all’ombra. No, era ora di dire basta. Era ora di rendere loro la più alta forma d’omaggio possibile: raccontare la loro storia. I pedinamenti, le infiltrazioni, le notti in bianco, le operazioni segrete, i tormenti ma anche l’inscalfibile lealtà verso lo Stato.