Letteratura: scoperti inediti di Proust, saranno pubblicati in Francia

Pagine finora del tutto inedite di Marcel Proust saranno pubblicati in Francia il prossimo autunno. Nella fattispecie, e' il piccolo editore E'ditions de Fallois a far uscire il volume, il 9 ottobre, che raccoglie novelle, schizzi e brevi racconti del grande scrittore di "Alla ricerca del tempo perduto" (1871-1922). Come rivela la Zeit, si tratta di pagine che finora non erano note, e si tratterebbe di testi pensati per "I piaceri e i giorni (Les Plaisirs et les Jours, 1896).

Interpellato dal settimanale tedesco, l'editore Luc Fraisse ritiene che all'epoca Proust non abbia voluto pubblicare queste pagine dato che molto di quello che aveva scritto gli pareva ancora troppo "delicato". Stando alle anticipazioni, questi scritti affrontano temi come l'amore e l'eros. Il capolavoro di Proust, "Alla ricerca del tempo perduto", viene considerato uno dei massimi capolavori della letteratura mondiale.