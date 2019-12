Libri regalo Natale, "Cult. I film che ti hanno cambiato la vita”

Non serve essere un colossal per entrare nella storia. Semplici commedie o action movie, in alcuni casi poco considerati dai critici, sono entrati nella vita di tutti i giorni del grande pubblico, tra citazioni di frasi o intere scene e sono i primi film che vengono in mente per trascorrere una serata di puro relax.

Movieplayer ha voluto dedicare il suo nuovo libro “Cult. I film che ti hanno cambiato la vita” proprio a questi film che hanno lasciato un’impronta indelebile nella vita di tutti. Personaggi iconici, frasi memorabili, sequenze indimenticabili.

Il libro, ora nelle migliori librerie d’Italia, è stato scritto a sei mani dalle tre penne più brillanti del web magazine di cinema e serie tv del gruppo Netaddiction, Luca Liguori, Antonio Cuomo e Giuseppe Grossi.

Il lavoro degli autori è partito dal concetto di “film cult” per individuare quali opere si possono fregiare di questo titolo. Un termine usato, e talvolta abusato, la cui definizione non è univoca ma variabile a seconda dei diversi punti di vista: per molti il film cult deve essere necessariamente un film di scarso successo portato poi alla ribalta da visioni e riscoperte successive; per altri ancora coincide con l’idea di classico, un film (magari d'autore) amatissimo dai cinefili e dalla critica.

Ne è conseguita una meticolosa ricerca e analisi nel mondo del cinema che ha portato alla definizione di 135 film catalogati in base al genere (azione, thriller, avventura, fantastico, animazione, commedia, dramma, musical e horror): per ciascun titolo è stata realizzata una scheda dettagliata, ricca di curiosità dal backstage e, naturalmente, la segnalazione della scena cult e della frase più memorabile del film.

“Per noi di Movieplayer.it ‒ che il cinema lo viviamo quotidianamente, non solo con la nostra esperienza, ma anche attraverso lo sguardo e l'interesse di milioni di lettori e spettatori ‒ il cinema diventa cult nel momento in cui traccia un solco importante nella cultura popolare e quindi, di riflesso, nella vita di tutti noi. Per questo abbiamo voluto parlare non solo dei nostri film preferiti, quelli con cui siamo cresciuti, ma dei film che hanno cambiato anche la vita di tutti. A volte, magari, senza rendersene conto” racconta Luca Liguori, responsabile editoriale di Movieplayer e autore del libro.

Il cinema, come arte popolare, entra nell'immaginario collettivo attraverso scene, battute, musiche o canzoni di film come Grease, Il Corvo, Dirty Dancing o Fight Club che si sono sedimentate nella mente del grande pubblico e diventate parte della vita quotidiana.

Il Natale, in particolare, è un periodo perfetto per dedicarsi ai film cult, che si tratti dei grandi classici riproposti ogni anno, ma anche di quei film a cui si vuole bene, anche dopo averli visti cento volte, perché in qualche modo hanno fatto parte della crescita di ciascuno di noi. “Cult. I film che ti hanno cambiato la vita” si propone quindi come un vero e proprio ricettario di cult movie: dal film d’animazione Akira al tenero extra-terrestre E.T., passando per Clerks o Ghostbusters.

Grandi successi, pellicole di nicchia, clamorosi flop e opere bocciate troppo in fretta da critica e pubblico vengono ora riscoperte e hanno il loro riscatto all’interno di questa nuova opera tutta da sfogliare.

Informazioni Editoriali

Titolo: Cult. I film che ti hanno cambiato la vita

Autore: Luca Liguori, Antonio Cuomo, Giuseppe Grossi

Collana: Movieplayer

Genere: Saggio

Formato: Copertina morbida

Prezzo: 16,90 €