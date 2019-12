Libri regalo Natale, "Il dizionarietto dei miti greci e latini"

Achille e il suo tallone, Penelope e la sua tela, Arianna e il suo filo sono diventati luoghi comuni della lingua; la maratona, il sosia, il mecenate sono ormai tipologie universali. Questo nuovo Dizionarietto (che si aggiunge a quelli di greco e di latino, degli stessi autori) ricostruisce miti ed eventi che hanno trasformato un dio, un eroe, un personaggio storico o leggendario in una metafora o in un'antonomasia. Per ognuno, si riportano l'etimologia del nome, la fraseólogia della lingua d'uso e i testi greci e latini, trascritti e tradotti, nei quali il mito appare soprattutto un "racconto". Sapremo ascoltarlo? Si rivelerà una "chiave di lettura" indispensabile per la comprensione di tante opere dell'arte (si vedano gli inserti iconografici in questo volume), della letteratura, della musica, ma soprattutto il fondamento di una consapevolezza culturale europea che è maturata per tanta parte e tanto a lungo in Italia.

GLI AUTORI

Paolo Cesaretti insegna Storia romana, Letteratura greca e Civiltà bizantina all’Università di Bergamo. I suoi scritti vertono su letteratura, storia e cultura di età romana imperiale e tardo antica, oltre che su filologia e storia bizantina.

Edi Minguzzi, già docente di linguistica e glottologia all’Università Statale di Milano, tiene un corso di latino e greco nello stesso ateneo. La sua bibliografia comprende opere di linguistica generale e comparata, semantica e antichità indoeuropee.