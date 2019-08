Monica Guerritore, ecco il suo libro "Quel che so di lei"

"E' un viaggio, un cammino, in un luogo del pensiero, (il corridoio di un albergo) dove attraverso le porte socchiuse delle 7 stanze che precedono la stanza 8 dove Giulia morirà i 'momenti fatali' della vita della donna vengono rappresentati con la passione e il furore che solo i personaggi immaginari che abitano il mondo dei sogni hanno", lo spiega Monica Guerritore autrice del libro QUEL CHE SO DI LEI edito da Longanesi.

"Quelle voci, quei racconti, narrano quello che la donna non può più dire. Sono le fragilita sentimentali raccontate dai grandi autori: il tradimento, la perdita dell'infanzia , la caduta , Eros , la perdita della dignità ... e sono Emma Bovary , Liubov Andreevna, la Signorina Giulia , Marianne , La Lupa ... - scrive l'attrice sulla pagina Facebook del romanzo - Ho immaginato di affiancare la donna 'che non può dire' per capire cosa porta le donne a consegnarsi al proprio assassino reale o metaforico, ad abbassare le difese? Come liberarci dall’amore che ci consegna all’altro? 'E mentre quelle figure disincarnate mi agitavano davanti la loro storia mi domandavo quanto il nostro cuore sia ancora raccontato dalle eroine letterarie ? E i nostri sentimenti siano i loro...E' se fosse da loro che dobbiamo liberarci per inventarci nuove , forti, attente , vigili come lupi...? Nessuna Emma a correre sporcandosi nel fiumiciattolo, nessuna Signorina Giulia sconciata dal cameriere, nessun corridoio dalle mura scrostate dove andare a morire con la testa spiccata dal collo.È questo che sento.E' questo che mi piacerebbe colpisse e su cui discutere".

"In un epoca dove tutto è morto, freddo, alienato la potenza dei racconti ha campo libero e come (forse) ci imprigiona cosi ci può liberare...un racconto nuovo da cui nascerà una donna nuova", conclude Monica Guerritore.