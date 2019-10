Nadia Toffa, esce postumo il nuovo libro: "Non fate i bravi"

Dopo 'Fiorire d'inverno' (Mondadori), in cui aveva raccontato la battaglia contro il cancro, esce il 7 novembre il nuovo libro di Nadia Toffa, l'inviata e conduttricedelle Iene morta lo scorso agosto a 40 anni.

"Cari amici, mi fa piacere informarvi che il 7 novembre uscira' nelle librerie 'Non fate i bravi', un libro che raccoglie i pensieri scritti da Nadia negli ultimi mesi e che lei mi ha chiesto di pubblicare". Così Margherita, la madre di Nadia Toffa, ha voluto annunciare via social l'uscita del libro scritto dalla presentatrice bresciana, morta a causa di un male incurabile. "Questa e' una iniziativa a cui Nadia teneva tanto - ha aggiunto in un post pubblicato sul profilo ufficiale della figlia -. I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza.