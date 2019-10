Bambine ribelli, nuova collana di monografie dedicata alle donne

Arriva in libreria una nuova collana di monografie dedicate a donne straordinarie della storia, curata da Elena Favilli. Scopo della collana, quello di ispirare le bambine ribelli (e i bambini!) di tutto il mondo a lottare, sognare impegnarsi per costruirsi il futuro che desiderano. Anche questa collana vede il coinvolgimento di importanti illustratrici da tutto il mondo, e i volumi sono veri oggetti da collezione. Da custodire nella propria libreria! Scopriamo insieme i primi due titoli, che ne dite?

La piccola Ada, figlia del poeta Lord Byron, cresce nella Londra del XIX secolo. È una bambina curiosa e piena di energie, che si appassiona alle creature volanti e si interessa di macchine… La mamma la spinge a studiare matematica e all’inizio Ada non ci trova niente di bello. Come si può amare una materia priva di figure? Presto però se ne innamora e imbocca la strada che la farà diventare una delle scienziate più famose al mondo. Anzi, la madre dell’informatica! La sua storia vi aspetta tra le pagine de Ada Lovelace & la macchina del futuro di Corinne Purtill, illustrato da Marina Muun.

Prima donna libera della sua famiglia, Sarah nasce in una piantagione di cotone in Lousiana. Fin da piccola lavora nei campi, cucina, pulisce, lava la biancheria e fa la babysitter. La sua chioma ribelle è sempre coperta da strette fasce, ma un giorno i capelli iniziano a causarle fastidi e pruriti, fino a cadere. Invece di arrendersi, Sarah decide di prendersi cura di sé e di tutte le donne afroamericane. È così che arriva a inventare la lozione per capelli migliore tra tutte quelle conosciute al tempo. Diventa così Madam C.J. Walker, milionaria grazie alla sua formula di bellezza! La sua storia è tutta da scoprire in Madam C. J. Walker & la formula della bellezza di Denene Millner, illustrato da Salini Perera.

I due volumi sono in libreria dal 22 ottobre, al prezzo di copertina di 13€.