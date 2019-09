'Oggi è già domani',la vita di Merloni. Dall’azienda del padre a Confindustria

Un imprenditore che riconosce il valore della sua terra e allo stesso tempo ha “il mondo in testa”, un visionario capace di traghettare l’originaria Merloni Elettrodomestici dalla dimensione di impresa familiare radicata nelle Marche verso i più ampi orizzonti del mercato internazionale, rendendola “un’azienda europea con un’anima italiana”. Al tempo stesso, un uomo schivo, non espressione del gotha dell’imprenditoria, che davanti alla prospettiva di diventare presidente di Confindustria si schermisce: “Siete sicuri di volere proprio me?”.

Per raccontare la storia unica di questo esploratore coraggioso “condannato al futuro” che, lasciandosi guidare dai principi di qualità, innovazione e ricerca, ha saputo dare voce alle diverse anime dell’industria del nostro paese, la figlia Maria Paola ne ha ripercorso le vicende dall’ingresso in azienda, nel 1960, alla guida di Confindustria nei primi anni ottanta, durante uno dei passaggi più delicati della storia dell’economia italiana, fino alla conquista dei mercati dell’Est, ai grandi successi e alle decisioni più difficili, per immaginare nuovi orizzonti diversificando e progettando il futuro.

Uno straordinario mix di ambizione, umiltà e intraprendenza, coniugate all’attenzione al territorio e alla coesione sociale, fa della storia di Vittorio Merloni e della sua azienda una testimonianza viva, un modello di ispirazione affinché il coraggio delle scelte, la passione per il lavoro, la responsabilità verso il bene collettivo tornino a essere da monito. Un lascito che è urgente valorizzare e mettere in pratica, perché, come diceva Merloni, “oggi è già domani”.