Presentato il libro 'Il fornaio della domenica'

E' stato presentato domenica 17 novembre a Milano il libro 'Il fornaio della domenica' di Sabrine d'Aubergine. Un ricettario per principianti stilato dall'autrice del blog 'Fragole a merenda', pubblicato da Guido Tommasi Editore, che passa in rassegna metodi di panificazione con lievito madre, lievito di birra e tante altre possibilità per scoprire in ognuno di noi "un gioioso, insospettabile, talentuoso fornaio della domenica", come spiega l'autrice.

D'Aubergine è partita da una domanda: è davvero così difficile fare il pane? La risposta, sostiene l'autrice, è no: "Così continuavo a provare e riprovare le ricette, le variazioni appuntate diligentemente sulle mie matrici a più colonne, sempre con un obiettivo: semplificarle e renderle comprensibili a chiunque". Con le mani in pasta o a colpi di cucchiaio, la foodblogger conduce il lettore alla scoperta del mondo della panificazione. "Quella tra lievito e farina è una passione travolgente, che non conosce cedimenti: dura da millenni, e a qualunque latitudine si incontrino finiscono sempre per dar vita a una forma di pane. Ne hanno prodotte così tante, nel corso della storia, che non esiste civiltà umana che non ne abbia avuta almeno una tutta sua", si legge sul blog di Sabrine d'Aubergine a proposito del ricettario. Un invito a lanciarsi nell'avventura, anche se si è principianti.