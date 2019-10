Tiger Woods, HarperCollins pubblicherà Back, il primo memoir del campione

HarperCollins Publishers annuncia l’acquisizione dei diritti per tutto il mondo di Back, il primo memoir scritto da Tiger Woods, uno tra gli atleti più acclamati e leggendari della storia. L’accordo è stato negoziato dall’ Executive Editor di HarperOne Shannon Welch e da Judith Curr, President and Publisher di HarperOne Group. Il libro sarà pubblicato nel mondo da tutte le case editrici del gruppo HarperCollins.

Back è il racconto intimo e sincero di una storia americana fuori dal comune: dall’infanzia come prodigio del golf, all’abbattimento di barriere razziali secolari da giovane professionista; dal raggiungimento di una fama senza precedenti e dello status di icona globale, alla lotta contro infortuni e problemi personali devastanti; dai durissimi anni segnati dal dolore fisico, al sorprendente ritorno sul campo a 43 anni, culminato con il Masters del 2019, quando la sua entusiasmante vittoria impossibile catturò l'immaginazione e il cuore delle persone di tutto il mondo.

Questo memoir è il primo e unico racconto diretto di Tiger Woods, con la piena collaborazione di parenti, amici e della sua cerchia più stretta.

Woods ha commentato: “Sono stato sotto le luci della ribalta per un lungo periodo e per questo motivo si sono susseguiti molti libri, articoli e programmi televisivi su di me, per la maggior parte pieni di errori, speculazioni e inesattezze. Questo libro è la mia vera storia. E’ scritto con le mie parole ed esprime i miei pensieri, descrive ciò che provo e cosa è accaduto nella mia vita. E’ un progetto a cui sto lavorando con costanza, non vedo l’ora di continuare questo percorso e di dare vita a un libro che le persone abbiano il desiderio di leggere.”

“Siamo elettrizzati e orgogliosi di lavorare con Tiger su quello che credo sarà l’evento editoriale del decennio” afferma Judith Curr. “Tiger rivendicherà la sua storia e la sua eredità; e sarà una storia per il mondo intero”.

Shannon Welch ha commentato: “Conoscere Tiger e confrontarmi lungamente con lui sul processo di scrittura del memoir ha significato sorprendermi di quante cose abbia da raccontare e di quanto sia pronto e desideroso di farlo. E’ in un momento della sua carriera e della sua vita dove sta riflettendo intensamente sulla sua storia, sui suoi alti e bassi, e su come tutto sia ineluttabilmente connesso. Credo che il risultato sarà straordinario.”

Tiger Woods:

Woods è fondatore e CEO di TGR, Tiger Woods Ventures, un'impresa multibrand che comprende le sue diverse società e attività filantropiche, tra cui la TGR Foundation, una fondazione benefica che supporta giovani in difficoltà attraverso l'istruzione; TGR Design, una società di progettazione di campi da golf; TGR Live, una società di eventi; e The Woods Jupiter, un ristorante sportivo di lusso. Ha conquistato 81 vittorie in PGA TOUR, secondo punteggio più alto tra tutti i giocatori. Le sue 15 vittorie principali includono cinque tornei Master, quattro campionati PGA, tre campionati U.S.Open e tre British Open Championships. Con la sua seconda vittoria nel Masters nel 2001, Tiger divenne il primo golfista in assoluto a detenere il titolo di tutti e quattro i campionati più importanti contemporaneamente.