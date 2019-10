Moda, le nuove tendenze del fashion marketing in un libro

Secondo i dati del Sole24Ore relativi al primo semestre 2016, le startup del settore fashion tech hanno raccolto oltre 440 milioni di euro; Deloitte, con uno studio condotto in UK, afferma che il 41% della popolazione vorrebbe poter indossare capi di vestiario personalizzati, e uno su quattro sarebbe disposto a pagare fino al 20% in più.

Sono solo due aspetti della fashion digital trasformation, la nuova frontiera che sta rivoluzionando il mondo della moda.

“Fashion Marketing” di Isabella Ratti, edito da Dario Flaccovio Editore, è un viaggio alla scoperta dei profondi mutamenti di un settore che continua ad essere tra i più prolifici al mondo, sia in termini di fatturato che di popolarità.

Non è cambiato soltanto il modo in cui i consumatori fanno shopping, ma anche le modalità innovative che le aziende utilizzano per coinvolgere i clienti all’interno dei processi di acquisto e fidelizzazione.

Le parole chiave attorno alle quali gira il mondo del fashion contemporaneo sono tre: brand experience, co-branding e brand-community.

Tre concetti, particolarmente esemplificativi, che raccontano come lo scenario della moda sia rappresentativo di un tempo e uno stile di vita in costante evoluzione, sospinto da una globalizzazione sempre più veloce e consumatori interattivi corteggiati da una concorrenza che si fa ogni giorno più spietata.

Leggendo “Fashion Marketing” (Dario Flaccovio Editore), appare evidente come il mondo della moda non costituisca più un universo a sé, chiuso e indipendente come un tempo, ma piuttosto un sistema integrato e contaminato da molteplici dimensioni che coinvolgono un gran numero di settori: dal marketing all’economia dell’arte, dalla psicologia alla musica passando, naturalmente, per le tecnologie più all’avanguardia.

FASHION MARKETING

Viaggio alla scoperta dei nuovi modi

di fare shopping

e dei meccanismi della moda 4.0

Il libro di Isabella Ratti

Dario Flaccovio Editore – 304 pagine – 28,00 euro